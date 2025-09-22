Beklenen Oldu: NVIDIA ile OpenAI, 100 Milyar Dolarlık Dev Anlaşmayı İmzaladı

Uzun süredir OpenAI'ın ChatGPT için ihtiyacı olan çipleri karşılayan NVIDIA, yepyeni bir anlaşmayla birlikte gelecekte modellerin güçlenmesinde daha önemli bir rol oynayacak.

Yapay zekâ sektörünün her geçen gün daha da çalkantılı olduğu bugünlerde OpenAI ile NVIDIA, yapay zekâ yolculuklarını hızlandırmak için stratejik bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında OpenAI, NVIDIA sistemleriyle en az 10 gigawatt gücünde yapay zekâ veri merkezi kuracak. Bu, milyonlarca GPU’nun ChatGPT gibi modelleri güçlendireceği anlamına geliyor. NVIDIA ise her gigawatt için kademeli olarak toplam 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, “Her şey işlem gücüyle başlar. Geleceğin ekonomisinin temeli bu altyapı olacak.” diyerek, ortaklığın ölçeklenebilir yapay zekâ çözümlerinde dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Belirtmek gerekirse hâlihazırda ChatGPT’nin haftalık 700 milyon aktif kullanıcısı mevcut.

Microsoft artık "tek" söz sahibi değil

Bu gelişme, Microsoft’un artık OpenAI’ın tek işlem gücü sağlayıcısı olmadığı anlamına da geliyor. Microsoft, 13 milyar doları aşkın yatırımına rağmen artık yalnızca “öncelikli teklif hakkına” sahip olacak. OpenAI ise Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşması da dâhil olmak üzere son dönemde yeni ortaklıklara yönelmiş durumda.

Tabii daha alengirli durumlar da var. Örneğin Microsoft ve OpenAI arasında “AGI maddesi” tartışmaları hâlâ sürüyor. Bu madde, yapay zekâ bir gün insan zekâsını aştığında Microsoft’un gelir hakkını sınırlandıracak. Yani OpenAI'ın NVIDIA ve Oracle gibi şirketlerle olan anlaşmaları bir bakıma Microsoft'un gelir kapısını da engelleyebilir. Şimdilik tüm bunları zaman gösterecek.