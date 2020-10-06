NVIDIA, Yeni Geliştirme Platformu Jetson Nano 2GB'yi Duyurdu

NVIDIA, yeni tek kartlı bilgisayarı Jetson Nano 2GB'yi duyurdu. Robotik kodlama ve yapay zeka projelerinde kullanılabilen mini bilgisayar, bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen tüketiciler tarafından tercih edilebilecek gibi görünüyor. Nvidia'nın yeni tek kartlı bilgisayarı, an itibarıyla ön sipariş verilebiliyor.

Ekran kartı sektörünün bir numaralı ismi olan NVIDIA, zaman zaman tek kartlı bilgisayarlarla da karşımıza çıkıyor. "Jetson " olarak isimlendirilen bu tek kartlı bilgisayarlar, robotik ya da yapay zeka üzerine çalışmalarını sürdüren kişilerin çalışmalarında yardımcı oluyor. Şirket şimdiyse bu bilgisayarlarına bir yenisini ekledi. "Jetson Nano 2GB" olarak isimlendirilen bilgisayar, uygun fiyatıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Jetson Nano 2GB, Arduino ve Raspberry Pi gibi ürünlerin alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. NVIDIA'ya göre bu ürün, özellikle de robotik kodlama ve yapay zeka sistemlerini öğrenmek isteyen tüketiciler için oldukça ideal. Linux tabanlı bilgisayar, CUDA-X yazılımı ve yardımcı araçlarıyla çok sayıda projenin prototipinin oluşturulabilmesini sağlayabilir gibi görünüyor.

İşte NVIDIA'nın yeni tek kartlı bilgisayarı

NVIDIA tarafından yapılan açıklamalara göre bu tek kartlı bilgisayar, tüketicilere öğrenmeleri için de yardımcı oluyor. Çünkü bir kullanıcı, Jetson Nano 2GB'yi kullanmaya başladığında açık kaynak kodlu JetBot AI robot geliştirme platformu ile Jetson AI isimli sertifika programının öğrenilebilmesi için kapsamlı bir rehber içeriyor.

Edinilen bilgilere göre Jetson Nano 2GB, ARM A57 işlemcisini kullanıyor. 1.43 GHz hıza sahip işlemci, 128 çekirdekli Maxwell GPU ve DDR4 yapılı 2 GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca bu tek kartlı bilgisayar, bir adet microSD, bir adet USB Type-A 3.0, iki adet USB Type-A 2.0, bir adet HDMI, bir adet ethernet, bir adet CSI-2 kamera, bir adet USB Type-C (güç kaynağı için) ve 40 PIN içeren giriş-çıkış konnektörüne sahip.

Tüm bu özelliklere sahip olan NVIDIA'nın yeni tek kartlı bilgisayarı, an itibarıyla ön sipariş verilebiliyor. Ekim ayının sonuna gelmeden teslim edilmeye başlanması beklenen Jetson Nano 2GB'nin fiyatı ise 59 dolar (yaklaşık 450 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.