Qualcomm RB5 Robotik Platformu Duyuruldu: İşte Özellikleri

Geliştirdiği mobil işlemcilerle donanım noktasında sektörün en büyük oyuncularından biri haline gelen Qualcomm, yeni işlemcilerinin yanında bir de yapay zeka özellikle 5G robotik platformu duyurdu. RB5 ismiyle tanıtılan robotik platform, drone ve robotların daha gelişmiş bir yapay zekaya ve 5G’ye ulaşmasını sağlayacak.

Gün için orta seviye akıllı telefonlara 5G desteği getirecek yeni işlemcisi Snapdragon 690'ı tanıtan Qualcomm, etkinlikte RB5 robotik platformunu da duyurdu. Qualcomm, yeni robotik platformuyla robotik alanındaki gelişmeyi bir adım daha ileriye götürecek yetenekler sunuyor.

Qualcomm’dan yapılan açıklamaya göre RB5 robotik platformu, 5G bağlantısı ve yapay zeka odaklı işlemlerin yanı sıra “ara kat modülleri” olarak adlandırılan bir esnek çevre birimleri mimarisini de yapısında taşıyor.

RB5’te kullanılan işlemci, Snapdragon 865’ten türetildi

Qualcomm’un yeni robotik platformu RB5, Snapdragon 865’den türetilmiş QRB5165 olarak isimlendirilen bir işlemciye sahip durumda. RB5, QRB5165 işlemcisinin yanında Adreno 650 GPU’yu kullanıyor.

Qualcomm RB5, robotik uygulamalarda yapay zeka ve makine öğrenmeyi kullanarak 15 TOPS yapay zeka performansını sağlayabiliyor. Platform aynı zamanda çoğu bant genişliğinde 4G ve 5G bağlantı desteği de sunuyor.

RB5 platformu, eşzamanlı çalışan 7 kamerayı destekliyor

Robotların ve droneların etraflarını görme yeteneğini artırmak isteyen Qualcomm, RB5’i eşzamanlı olarak 7 kamerayı çalıştıracak şekilde geliştirdi. Platform, bu kameralarla elde edilecek 4K HDR videolarla beraber 200 megapiksel çözünürlüğe kadar fotoğrafları işleyebilme yeteneğine de sahip durumda.

Robotik uygulamalara bakıldığında platformların desteklemesi gereken çok çeşitli gereksinimler olduğu görülüyor. Qualcomm, fazla sayıda olan gereksinimleri karşılamak için RB5’de esnek bir tasarım geliştirdi. RB5’in ara kat mimarisi ismi verilen özelliği, platformun farklı modüllerle özelliklerinin geliştirilebilmesini sağlıyor. Yazılım, görüntü, sensör, endüstriyel, motor ve 5G ismi verilen modüller RB5’in özelliklerinin artırılmasını sağlayabiliyor.

Qualcomm, RB5’in duyurusunda platformun 20’den fazla şirket tarafından onaylandığını duyurdu. Bu şirketler Qualcomm’un doren tasarımını geliştirmek ve basitleştirmek için beraber çalıştığı 30 şirketin yanı sıra bulunan şirketlerdir.

RB5 platformu, otonom droneların gelişimini hızlandırabilir

RB5 platformu; oyuncaklar, robotik vakum makineleri ve robotik çim biçme makineleri gibi makinelerde çalışabiliyor. Ancak bazı şirketler platformun vizyonunun ve 4G/5G bağlantı özelliklerinin drone teknolojisini daha gelişmiş bir noktaya taşıyabileceğini düşünüyorlar.

Drone üreticisi ModelAI’ın CEO’su Chad Sweet, RB5 platformu sayesinde otonom droneların çevrede fazla sayıda nesne varken dahi dar alanda hareket edebileceklerini söyledi. Sweet’in bu açıklaması, ModelAI’ın RB5 platformuyla otonom dronelar geliştirmek için çalışmak istediği şeklinde yorumlanabilir.