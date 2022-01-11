Nvidia, muhtemelen birçoğumuzun canlı bile göremeyeceği bir ekran kartını daha bugün duyurdu. Duyuruda tanıtılan yeni RTX 3080, 12 GB’lık hafızaya ve birkaç ufak tefek geliştirmeleri içerecek. Gelin daha detaylı bir göz atalım.

Daha geçtiğimiz gün Nvidia, yepyeni oyun canvarı RTX 3090 Ti modelini duyurmuştu ve dünyanın en iyi ekran kartı olacağı iddiasını ortaya atmıştı. Bugün ise Nvidia, hali hazırda piyasada olan RTX 3080 ekran kartının yepyeni bir modelini duyurdu ve muhtemelen biz bu ekran kartına da erişmekte büyük sıkıntı yaşayacağız.

Duyuruda Nvidia, RTX 3080’in 12 GB’lık yeni bir modelini piyasaya süreceğini belirtti. Orijinal modelde 10 GB hafıza bulunuyor, RTX 3080 Ti’da da zaten 12 GB hafıza bulunuyordu. 12 GB’lık RTX 3080 modelinin farklılıkları neler diye soruyorsanız gelin sizi böyle alalım.

RTX 3080’in yeni modelinde 8960 CUDA çekirdekleri kullanılacak

Nvidia duyurusunda RTX 3080’in yeni 12 GB’lık modelinde 8960 CUDA çekirdeklerinin kullanılacağını öğrendik ve bu da %3’lük bir performans artışına tekabül ediyor. Artırılmış hafıza ayrıca orijinal 10 GB ekran kartına nazaran %20 daha fazla bant genişliğine sahip olacak. Bunun sebebi de 384 bit hafıza işleyebilen çekirdekler.

Bu ekran kartı için Nvidia, 750W güç kaynağı kullanımını öneriyor ancak RTX 3080 12 GB, orijinal modelden 30 watt daha fazla elektrik çekiyor. Bu orijinal modelden biraz daha iyi olan varyantı bulmanın zor olacağının yanı sıra fiyatından dolayı da almak zor olacak gibi görünüyor. Zaten henüz fiyatı da açıklanmadı.