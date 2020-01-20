Donanım üreticisi Nvidia'nın yakında tanıtmayı planladığı RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartlarına dair bazı detaylar ortaya çıktı. Şirketin yeni nesil performans serisi ekran kartları, önemli geliştirmelerle karşımıza çıkacak.

Nvidia, yeni nesil grafik kartları olacak RTX 3000 serisi üzerinde çalışıyor. Donanım üreticisinin yeni nesil mimariyi Ampere olarak adlandırdığını zaten biliniyor. AMD, ezeli rakibine karşı zorlu bir rekabet sunarken Nvidia, yeni ekran kartlarını en kısa sürede piyasaya sürmek için uğraşıyor.

Nvidia'nın yeni ekran kartları, mart ayında gerçekleşecek GPU Technology Conference'ta (GTC) tanıtılabilir. Şirketin Nvidia RTX 3080 ve RTX 3070 ekran kartlarının özellikleri hakkında ilk bilgiler ise şimdiden ortaya çıktı. Gelen son raporlara göre şirketin yeni nesil grafik kartları GA103 ve GA104 çekirdek kodlarına sahip ve her iki GPU da Ampere mimarisinin ileri teknoloji ürünleri olacak.

Nvidia RTX 3080 ve 3070'in performans canavarı olacağını gösteren özellikler

Özelliklerine gelecek olursak; GA103 çekirdek kodlu ekran kartı, 10/20GB GDDR6 VRAM kapasitesiyle gelecek. Ayrıca 60 adet SM, 3480 akış işlemcisi ve 320 bit video belleği içerecek. Diğer yandan GA104 kodlu kart, 48 SM dizilimi ile birlikte 8/16GB GDDR6 VRAM bellek kapasitesine sahip olacak, 3072 akış işlemcisi ve 256 bit video belleği içerecek.

Teknik özelliklerine bakıldığında GA103 çekirdek kodu RTX 3080, GA104 ise RTX 3070'e işaret ediyor. Her iki ekran kartı da 7nm mimari kullanılarak üretilecek. Grafik kartını kimin üreteceği hala bilinmiyor. Ancak Nvidia'nın Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile iyi ilişkileri göz önüne alınırsa iki şirketin iş birliği şaşırtıcı olmaz. Ayrıca TSMC de 7nm üretim kapasitesi ile üretimi ele alabilir.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, RTX 3000 serisi ekran kartlarının bir önceki nesle göre önemli yol katettiğini gösteriyor. RTX 3080 ve RTX 3070, SM ve bellek kapasitesi yönünden büyük ölçüde geliştirildi. Zira Nvidia'nın üst düzey ekran kartı RTX 2080 Super bile 8 GB VRAM kapasitesine sahip. Yeni Ampere GPU'lar, performanslarıyla beklenilenden çok daha fazlasını sunacak gibi görünüyor.