NVIDIA’nın bu sene içerisinde çıkaracağı konuşulan yeni grafik işlem birimi Ampere’e ait bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Ampere, Turing’den %50 daha hızlı olacak.

Teknoloji şirketlerinin yeni çıkaracakları donanımlara ait bilgiler, sektör içerisindeki kaynaklar tarafından bazen ürün henüz çıkmadan önce ortaya çıkarılabiliyor. ABD merkezli teknoloji devi NVIDIA’nın da bu sene içerisinde çıkaracağı düşünülen yeni donanımıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

Bu senenin ikinci altı aylık döneminde çıkış yapması beklenen NVIDIA’nın Ampere GPU’sunun (grafik işlem birimi) çıkış tarihine yaklaştıkça grafik kartıyla ilgili yeni bilgiler ve söylentiler de gelmeye başladı. Gelin detaylara yakından bakalım.

NVIDIA Ampere GPU:

Taipei Times tarafından yayınlanan habere göre NVIDIA’nın 'Ampere' mimarisi temelli yeni nesil grafik kartı, önceki nesil Turing GPU’lara göre %50 daha fazla performans verecek ve enerji tüketimini yarıya indirecek.

TSMC’nin 7 nm üretim süreci kullanılarak üretilen Ampere, gelecekteki tüm GPU’ların kralı olacak gibi gözüküyor. Özellikle 7 nm üretim sürecinin getirdiği özellikler ve geliştirmeler göz önüne alındığında iddia edilen %50’lik performans artışı hiç de imkânsız gözükmüyor. NVIDIA, sadece yoğunluktan faydalansa bile daha küçük devreleri kullanması sebebiyle performansını %50 iyileştirebilir.

Performansın çok daha fazla artması gerekiyor çünkü Ampere, yeni mimariyle birlikte geliyor. Yeni üretim devresini ve yeni mikro mimariyi birleştiren Ampere, daha verimli bir GPU çözümü sunmak için güç tüketimini yarı yarıya azaltacak. Yeniliklerle ışın takibi uygulamalarının mı performansının artırılacağı yoksa NVIDIA’nın genel grafik performansına mı odaklanılacağı henüz belli değil.