Tarihte İlk Kez Obez Çocuk Sayısı, Zayıf Çocuk Sayısını Geçti

UNICEF tarafından paylaşılan bir araştırma, dünyada obez çocuk sayısının ilk kez zayıf çocuk sayısını geçtiğini gösterdi. Uzmanlar, durumun endişe verici olduğunu söylüyor.

Boy ve kiloya dayalı vücut yağı ölçüsünün yüksek olduğu ve bu nedenle sağlık açısından risk oluşması durumu anlamına gelen obezite, günümüzün en büyük problemlerinden biri konumundaydı. UNICEF tarafından paylaşılan yeni bir rapor da çocuklarda obezitenin çok yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

UNICEF’in 190 ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda obezite oranının okul çağındaki çocuklarda ilk kez zayıf çocuk sayısını geçtiği keşfedildi. Yetkililer, endişe verici bu durum hakkında uyarılarda bulundu. Paylaşılan bilgilere göre 5-19 yaş arası çocuklarda yetersiz beslenme oranı %9,2 seviyesine gerilerken obezite oranı %9,4 seviyesine yükseldi.

188 milyon çocukta obezlik görülüyor

190 ülkeden toplanan verilerde son 25 yılda aşırı kilolu çocukların sayısının 194 milyondan 391 milyona kadar çıktığı ifade edildi. Bunların önemli bir çoğunluğu ise obez olarak kayıtlara geçti. Organizasyonun aktardığına göre 188 milyon ile şu anda ilk kez obez çocuk sayısı zayıf çocuk sayısını geçmiş durumda.

UNICEF; yaş, cinsiyet ve boy durumuna göre çocuklarda obezitenin arttığının altını çizerken bu durumun insülin direnci, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini ciddi oranda artırdığını belirterek uyarılarda bulunda ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

En çok Pasifik Adası ülkelerinde obezite var

Araştırmada en yüksek obezite oranlarının Pasifik Adası ülkelerinde görüldüğü bulundu. Niue’de 5-19 yaş arası gençlerin %38’i, Cook Adaları’nda %37’si ve Nauru’da %33’ü obeziteyle karşı karşıya. Ayrıca yüksek gelirli ülkelerde de obezite fazla çıktı. Şili’de %27, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’de %21’lik bir oran var. Şeker, işlenmiş gıdalar, fast food, tuz, sağlıksız yağ tüketiminin bunda etkili olduğu belirtildi.

Obezitenin,** Sahra Altı Afrika ve Güney Asya harici** tüm bölgelerde zayıf çocuk oranını geçtiğini belirtelim. Ayrıca yüksek gelirli ülkelerde bulunan ancak düşük gelire sahip hanelerde de obezite fazla görülüyor. Bunun nedeni ise bu ailelerde sağlıksız beslenme alışkanlığının yaygın olması. Düşük gelirli ülkelerdeki varlıklı ailelerde de aynı şekilde obezite yüksek görülüyor.