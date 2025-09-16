Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Tarihte İlk Kez Obez Çocuk Sayısı, Zayıf Çocuk Sayısını Geçti

UNICEF tarafından paylaşılan bir araştırma, dünyada obez çocuk sayısının ilk kez zayıf çocuk sayısını geçtiğini gösterdi. Uzmanlar, durumun endişe verici olduğunu söylüyor.

Tarihte İlk Kez Obez Çocuk Sayısı, Zayıf Çocuk Sayısını Geçti
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Boy ve kiloya dayalı vücut yağı ölçüsünün yüksek olduğu ve bu nedenle sağlık açısından risk oluşması durumu anlamına gelen obezite, günümüzün en büyük problemlerinden biri konumundaydı. UNICEF tarafından paylaşılan yeni bir rapor da çocuklarda obezitenin çok yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

UNICEF’in 190 ülkede gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda obezite oranının okul çağındaki çocuklarda ilk kez zayıf çocuk sayısını geçtiği keşfedildi. Yetkililer, endişe verici bu durum hakkında uyarılarda bulundu. Paylaşılan bilgilere göre 5-19 yaş arası çocuklarda yetersiz beslenme oranı %9,2 seviyesine gerilerken obezite oranı %9,4 seviyesine yükseldi.

188 milyon çocukta obezlik görülüyor

ob

190 ülkeden toplanan verilerde son 25 yılda aşırı kilolu çocukların sayısının 194 milyondan 391 milyona kadar çıktığı ifade edildi. Bunların önemli bir çoğunluğu ise obez olarak kayıtlara geçti. Organizasyonun aktardığına göre 188 milyon ile şu anda ilk kez obez çocuk sayısı zayıf çocuk sayısını geçmiş durumda.

UNICEF; yaş, cinsiyet ve boy durumuna göre çocuklarda obezitenin arttığının altını çizerken bu durumun insülin direnci, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanser riskini ciddi oranda artırdığını belirterek uyarılarda bulunda ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

En çok Pasifik Adası ülkelerinde obezite var

faf

Araştırmada en yüksek obezite oranlarının Pasifik Adası ülkelerinde görüldüğü bulundu. Niue’de 5-19 yaş arası gençlerin %38’i, Cook Adaları’nda %37’si ve Nauru’da %33’ü obeziteyle karşı karşıya. Ayrıca yüksek gelirli ülkelerde de obezite fazla çıktı. Şili’de %27, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’de %21’lik bir oran var. Şeker, işlenmiş gıdalar, fast food, tuz, sağlıksız yağ tüketiminin bunda etkili olduğu belirtildi.

Obezitenin,** Sahra Altı Afrika ve Güney Asya harici** tüm bölgelerde zayıf çocuk oranını geçtiğini belirtelim. Ayrıca yüksek gelirli ülkelerde bulunan ancak düşük gelire sahip hanelerde de obezite fazla görülüyor. Bunun nedeni ise bu ailelerde sağlıksız beslenme alışkanlığının yaygın olması. Düşük gelirli ülkelerdeki varlıklı ailelerde de aynı şekilde obezite yüksek görülüyor.

Obez ve Normal Kiloda İki İnsan Yiyecek Hiçbir Şeyin Olmadığı Issız Bir Adaya Düşşe Hangisi Daha Uzun Süre Hayatta Kalır? Obez ve Normal Kiloda İki İnsan Yiyecek Hiçbir Şeyin Olmadığı Issız Bir Adaya Düşşe Hangisi Daha Uzun Süre Hayatta Kalır?
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim