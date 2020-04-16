Observer: System Redux'ın Fragmanı Yayınlandı

Bu ay başında yayınlanacağı duyurulan Observer: System Redux'ın beklenen fragmanı Bloober Team tarafından yayınlandı. 2017 yılında yayınlanan orijinal oyunun remastered versiyonu olan yeni Observer'da oynanabilirlik iyileştirilirken oyuna yeni hikâye içeriği de eklendi.

Observer oyununun yapımcısı Bloober Team, oyunun remastered versiyonunun Observer: System Redux adıyla yayınlanacağını içinde bulunduğumuz ayın ikinci haftasında kamuoyuna duyurmuştu. Ağustos 2017'de piyasaya çıkan orijinal Observer'ın remastered versiyonunda oynanabilirlik iyileştirilirken yeni nesil oyun konsolları için yeni hikâye içeriği de oyuna eklendi. Observer: System Redux'ın bu yılın yaz döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şu anda piyasada bulunan oyunların en korkunçlarından biri olduğu kaydedilen Observer: System Redux'ta Daniel Lazarski adlı bir 'beyin dedektifinin' rolünü üstleniyorduk. 2084 yılında geçen oyunda şüphelilerin beynine girip zihinlerini ele geçirirken kendi korkularımızla da yüzleşiyorduk. Yeni oyun, orijinal Observer'ın remastered versiyonu olsa da tamamen yeni ve daha önce görülmemiş bir hikâyeyi de bünyesinde barındırıyor.

İşte Observer: System Redux'ın fragmanı:

Oyun, 2084 yılında geçiyor. Hayal edebileceğinizin çok ötesinde karanlık bir dünyada yaşıyorsunuz. 2084 yılında 'Nanophage' adı verilen dijital bir salgın bulunuyor. Bu salgın, akıllarını ve vücutlarını geliştirmek isteyen insanları öldürüyor. Sonrasında gelen savaşla birlikte Batı ile Doğu kırılıp geçiliyor ve paramparça oluyor. Kimsenin iktidarı alamayacağı bir ortamda şirketler yönetimi ele alıyor ve kendi sahtekâr imparatorluklarını ilan ediyorlar. Oyunda şüphelilerinizin aklının en karanlık köşelerine sızıyorsunuz. Onların rüyalarına giriyor, korkularını açığa çıkarıyor ve soruşturmanız için gerekli ne varsa çıkarıp alıyorsunuz.

Observer, yetişkinleri hedef alan ve genel olarak yarattığı atmosferle gerilimi doruğa çıkaran bir oyun olarak akıllarda kalmıştı. Yenilenecek olan versiyonun oyunculardan nasıl bir ilgi göreceğiyse şimdiden merak konusu hâline geldi. Oyunun orijinal versiyonu, kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başarmış olsa da oyunun genel olarak çok popüler bir yapım olmadığı kabul ediliyor. Öte yandan yeni PlayStation 5’in sahip olacağı özellikler, oyunun seviye atlamasını sağlayabilir.