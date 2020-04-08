PlayStation 5'in İlk Remastered Oyunu Observer: System Redux

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStation 5, PlayStation 4 oyunlarını da destekleyecek. Yine de bu durum, remastered oyunların sonu olmayacak. Remastered olarak yayınlanacak ilk oyun Observer: System Redux oldu.

Sony, yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5’i bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni konsol, bir önceki nesilde yer alan oyunları da destekleyecek özelliğe sahip. Yine de oyunların yenilenmiş versiyonları konsola gelmeye devam edecek.

Observer oyununun yapımcısı Bloober Team, oyunun remastered versiyonunun Observer: System Redux adıyla PlayStation 5’e geleceğini açıkladı. Oyun, yenilenen versiyonuyla birlikte muhtemelen yeni konsolun gelişmiş özelliklerinden de sonuna kadar yararlanacak.

PlayStation 5’in ilk remastered oyunu:

Oyunun orijinal versiyonu kendine has bir oyuncu kitlesi oluşturmayı başarmış olsa da oyunun genel olarak çok popüler bir yapım olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Öte yandan yeni PlayStation 5’in sahip olacağı özellikler, oyunun seviye atlamasını sağlayabilir.

PlayStation 5; 3D ses, yüksek hızlı SSD, yeni özelliklere sahip DualSense kumanda gibi yeniliklerle gelecek. Bu yeniliklerin gelmesiyle birlikte oyun, şu anda olduğundan çok daha popüler hâle gelme potansiyeline sahip. Yeni gelen konsolların çok sayıda oyuna sahip olması önemlidir. PlayStation 5 için de bir oyunun daha duyurulması sevindirici bir gelişme. Yine de bu oyun tek başına konsol sattıracak güce sahip değil.

Observer’ın senaryosu dikkat çekmişti:

PlayStation 4 dışında bilgisayarda da oynanabilen orijinal oyun; tasarımı ve senaryosuyla dikkat çekmişti. Oyunda Daniel Lazarski adlı bir 'beyin dedektifinin' rolünü üstleniyorduk. 2084 yılında geçen oyunda şüphelilerin beynine girip zihinlerini ele geçirirken kendi korkularımızla da yüzleşiyorduk.

Observer, yetişkinleri hedef alan ve genel olarak yarattığı atmosferle gerilimi doruğa çıkaran bir oyun olarak akıllarda kalmıştı. Yenilenecek olan versiyonun oyunculardan nasıl bir ilgi göreceğiyse merak konusu olmuş durumda. Oyun hakkında siz ne düşünüyorsunuz?