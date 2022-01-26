Pandemi dönemi boyunca servetlerini ikiye katlayan milyarderler, 2022 yılına pek de iyi giriş yapamadılar. Ocak ayının başından bu yana 10 milyarderden yalnızca biri servetini artırabildi. Diğerleriyse onlarca milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en büyük şirketlerinin kurucuları, en başarılı yatırımcılar ve en başarılı iş adamlarının yer aldığı dünyanın en zenginleri listesi, koronavirüs salgınıyla birlikte servetini katlamıştı. Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız araştırma, en zenginler listesinin ilk 10’unun pandemi döneminde servetini ikiye katladığını ortaya koymuştu.

Fakat 2022 yılı, milyarderlerin büyük bir çoğunluğu için hiç de başlamadı. Öyle ki Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yer alan verilere göre listenin başında yer alan 10 milyarderden yalnızca biri servetini artırmayı başarabildi. O kişi de dünyanın en başarılı yatırımcısı Warren Buffett idi. Geriye kalan 9 isimse yalnızca ocak ayının başından bu yana en az 7,4 milyar dolar kayıp yaşadı.

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti son 1 ayda nasıl değişti?

Elon Musk: 273 milyar dolar (-32,9 milyar dolar)

273 milyar dolar (-32,9 milyar dolar) Jeff Bezos: 165 milyar dolar (-27,4 milyar dolar)

165 milyar dolar (-27,4 milyar dolar) Bernard Arnault: 157 milyar dolar (-21 milyar dolar)

157 milyar dolar (-21 milyar dolar) Bill Gates: 127 milyar dolar (-11 milyar dolar)

127 milyar dolar (-11 milyar dolar) Larry Page: 114 milyar dolar (-14,6 milyar dolar)

114 milyar dolar (-14,6 milyar dolar) Mark Zuckerberg: 112 milyar dolar (-13,2 milyar dolar)

112 milyar dolar (-13,2 milyar dolar) Warren Buffett: 112 milyar dolar (+2,56 milyar dolar)

112 milyar dolar (+2,56 milyar dolar) Sergey Brin: 110 milyar dolar (-14 milyar dolar)

110 milyar dolar (-14 milyar dolar) Steve Ballmer: 104 milyar dolar (-16 milyar dolar)

104 milyar dolar (-16 milyar dolar) Larry Ellison: 99,7 milyar dolar (-7,43 milyar dolar)

Listede yer alan bilgilere göre ocak ayının başından bu yana servetinde en fazla kayıp yaşayan isim SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk oldu. Listede kaybedenler arasında en az kaybeden isim Oracle’ın kurucusu Larry Ellison oldu. Bloomberg listesinin geneline baktığımızda, özellikle teknoloji devlerinin milyarderlerinin kayıp yaşadığını görüyoruz. Bu da teknoloji şirketlerinde yaşanan hisse değeri düşüşüne bağlanıyor.