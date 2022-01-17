Eşitsizlikle ilgili çalışmalar sürdüren Oxfam, pandemide eşitsizliğin daha çok arttığını duyurdu. Kuruma göre dünyanın en zengin insanları, Mart 2020 ila Kasım 2021 aralığında servetlerine servet kattılar. Diğer tarafta ise sefalet giderek artıyor.

1942 yılında kurulan ve küresel çapta eşitsizlikle ilgili araştırmalar gerçekleştiren Oxfam, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurum tarafından hazırlanan yeni bir rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin servetini, pandemi döneminde iki katına çıkardığını ortaya çıkardı. 1.5 trilyon dolar gibi oldukça yüksek bir meblağdan bahseden Oxfam'a göre en zenginler mal varlıklarını birkaç kat artırırken sıradan insanlar ise giderek daha fazla yoksullaşıyorlar.

Forbes'in Milyarderler Endeksi'ni kullanarak hesaplamalar yapan Oxfam'a göre dünyanın en zengin 10 isminin serveti, Mart 2020 ila Kasım 2021 aralığında 821 milyar dolar arttı. Bu insanların günlük kazancı ise neredeyse 1,3 milyar dolardı. Araştırmaya tersinden baktığımızda ise eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşılaşıyoruz. Oxfam'ın araştırmalarına göre 2030 yılına geldiğimizde, en az 3,3 milyar kişi günlük 5,5 doların altında kazanıyor olacak.

Dünyanın en zengin insanlarının Mart 2020'deki servetleri nasıldı?

Jeff Bezos: 129,9 milyar dolar Bill Gates: 113,1 milyar dolar Bernard Arnault: 107,8 milyar dolar Warren Buffett: 89,4 milyar dolar Mark Zuckerberg: 79,3 milyar dolar Amancio Ortega: 76,6 milyar dolar Larry Errison: 69,4 milyar dolar Carlos Slim Helu: 69,2 milyar dolar Larry Page: 67,9 milyar dolar Sergey Brin: 65,5 milyar dolar

Yukarıdaki listede, Mart 2020'de dünyanın en zengin insanlarının toplam servetlerinin 868,1 milyar dolar olduğunu görüyorsunuz. Açıkçası bu rakamlar dudak uçuklatacak seviyede olsa bile günümüzle karşılaştırdığımızda, arada dağlar kadar var. Örneğin başlı başına Elon Musk, Mart 2020'de yer almadığı bu listenin altını üstüne getirmiş durumda. Gelin şimdi de günümüzdeki durumun nasıl olduğuna bakalım. Daha belirleyici olması açısından, biz de Forbes'in gerçek zamanlı milyarderler sıralamasını baz alacağız.

Dünyanın en zengin 10 insanının bugünkü (17.01.2022) serveti ne kadar ediyor?

Elon Musk: 268,1 milyar dolar Jeff Bezos: 188 milyar dolar Bernard Arnault: 187,8 milyar dolar Bill Gates: 134,5 milyar dolar Larry Errison: 120,1 milyar dolar Larry Page:119,4 milyar dolar Mark Zuckerberg: 117,5 milyar dolar Warren Buffett: 116,9 milyar dolar Sergey Brin: 115,1 milyar dolar Steve Ballmer: 98,5 milyar dolar

Forbes'in "Real Time Billionaires" endeksine baktığımızda, bugün dünyanın en zengin 10 insanının toplam mal varlığının 1,47 trilyon dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Listede birkaç ufak değişiklik olsa da sizlerin de görebileceği gibi; mal varlıkları çok kısa bir süre içerisinde gözle görülür düzeyde artmış durumda. Oxfam, bu parayla neler yapılabileceğini da açıkladı.

Oxfam'ın hazırladığı rapora göre dünyanın en zengin 10 insanının toplam mal varlığı, 80 ülkede cinsiyet kaynaklı şiddeti bitirebilir. Ayrıca, bu para ile dünya üzerindeki herkes hastalıklara karşı da aşılanabilir. Evrensel bir sağlık sisteminin kurulabileceğini ifade eden Oxfam'a göre 1,47 trilyon dolar ile iklim krizi için de eşi benzeri görülmemiş bir kaynak sağlanabilir.