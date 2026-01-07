Tümü Webekno
Ocak 2026 Cupra Fiyat Listesi: Formentor Kampanyasını Kaçıran Bin Pişman!

Geçtiğimiz ay Formentor'a yaptığı kampanya ile gönüllere taht kuran Cupra, Ocak 2026 güncel fiyatlarını açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine irili ufaklı zam yaptı. İşte güncel Cupra fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Kamuoyunda daha çok Seat'ın özel donanım paketiymiş gibi görülen ancak başlı başına bir marka olan Cupra, Ocak 2026 fiyat listesini duyurdu. Marka bu ay fiyatlara genel olarak zam yaptı. Geçtiğimiz ay yapılan Formentor kampanyası sona ermiş durumda.

Peki Cupra'nın ocak ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Cupra'nın güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların markanın resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Cupra araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Yeni Leon 2.986.000 TL 2.989.000 TL
Yeni Formentor 2.244.000 TL 2.574.000 TL
Terramar 2.741.000 TL 3.025.000 TL
Born 2.186.568 TL 2.189.029 TL

Yeni Formentor fiyatları - Ocak 2026:

Cupra, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Terramar'ın Uygun Fiyatlı Versiyonu Türkiye'de Satışa Sunuldu

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Impulse, Otomatik 2.574.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik 3.025.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 3.329.000 TL
2.0 TSI 333 PS 4Drive, Benzinli VZ, Otomatik 6.001.000 TL

Cupra Formentor, sportif tasarımı ve geniş motor seçenekleriyle öne çıkan bir performans SUV modeli olarak rüyaları süsleyen türden. 150 HP gücündeki versiyondan 333 PS'e kadar yükselen motor seçenekleriyle sunulan otomobil, alışılmışın dışına çıkmak isteyenleri mest edecek türden. Dış tasarımdaki ihtişamlı havayı iç mekâna taşıyan otomobil, bütçesi olan tüketiciler için en iyi seçeneklerden bir tanesi.

Yeni Cupra Formentor alınır mı?

Her Sokakta Görmeye Başladık: 2025 Cupra Formentor Alınır mı? İşte Donanımı, Fiyatı ve Özellikleri Her Sokakta Görmeye Başladık: 2025 Cupra Formentor Alınır mı? İşte Donanımı, Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Terramar fiyatları - Ocak 2026:

Cupra, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Terramar’ın Uygun Fiyatlı Versiyonu Türkiye’de Satışa Sunuldu

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Impulse, Otomatik 3.025.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit Supreme, Otomatik 3.559.000 TL
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 4.129.000 TL

Cupra Terramar, sportif tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan kompakt bir SUV olrak dikkat çekiyor. Ülkemizde 1.5 litrelik hibrit ünite ile satılan otomobil, güçlü motoru, adaptif şasi kontrolü ve dinamik sürüş modları gibi özellikleriyle hem yüksek performans hem de konfor sunuyor. Hem iç hem dış tasarımı oldukça iyi olan otomobil, verimliliği, sürüş keyfini ve teknolojiyi bir arada arayan tüketiciler için önemli bir otomobil.

Born fiyatları - Ocak 2026:

Cupra, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Terramar’ın Uygun Fiyatlı Versiyonu Türkiye’de Satışa Sunuldu

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW (204 PS), Elektrikli -, Otomatik 2.189.029 TL

Cupra Born, tamamen elektrikli yapısı ve sportif karakteriyle öne çıkan bir C segment hatchback. Volkswagen'in MEB platformu üzerine geliştirilen araç, 550 kilometre menzil sunuyor. Arkadan çekişli sistemi ve adaptif şasisi sayesinde hem keyifli hem de dengeli bir sürüş vadeden otomobil, iç mekânda ise geniş dijital ekranlar, ferah bir kabin ve pratik bagaj alanına sahip.

Yeni Leon fiyatları - Ocak 2026:

Cupra, Eylül 2025 Fiyat Listesini Açıkladı: Terramar’ın Uygun Fiyatlı Versiyonu Türkiye’de Satışa Sunuldu

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 eTSI 150 HP, Hibrit VZ-Line, Otomatik 2.989.000 TL

Cupra Leon, sportif tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken C segment bir performans hatchback modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yenilenen ön yüzü, keskin LED farları ve büyük jantlarıyla dinamik bir görünüm sunan ve Seat'ın Leon'una kıyasla çok daha şık görünen otomobil, 300 beygir güce ulaşabilen versiyonu ile performanstan ödün vermiyor.

Tasarımlarıyla Aklımıza Kazınan Cupra’nın İsminin Anlamı Ne? Tasarımlarıyla Aklımıza Kazınan Cupra’nın İsminin Anlamı Ne?
Araba Elektrikli Araba Cupra

