Tasarımlarıyla Aklımıza Kazınan Cupra'nın İsminin Anlamı Ne?

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Aklımıza tasarımıyla ve ilginç logosuyla kazınan Cupra’nın isminin hikâyesini inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Cupra dendiği zaman çoğu otomobil severin gözünde sportif görünüm ve şık tasarım canlanıyor. Ve tabii ki performans

Peki ''Cupra isminin anlamı nedir?'' diye hiç düşündünüz mü? Bunu öğrenmek için markanın tarihine kısa bir yolculuk yapmamız gerekiyor. 

Cupra, bildiğiniz gibi SEAT'ın performans odaklı modelleri için oluşturduğu bir alt markaydı.

cupra

Yıl 1996’yı gösterdiğinde bu proje hayata geçmiş, özellikle SEAT Leon Cupra ve SEAT Ibiza Cupra döneminin popüler arabaları olmuştu. 

SEAT, bu dönemde motor sporlarında da çok aktifti. Cupra modelleri, SEAT'ı yarış pistlerinde de temsil ediyordu

İşte ismi de bu yarış pistlerine dayanıyor. 

cupra

Cupra’nın tam açılımı, 'Cup Racing'. Cupra, ismini şu şekilde tanımlıyor: 

''Adımız, motor sporlarındaki kökenlerimize kadar uzanıyor; 'Kupa' ve 'Yarış' kelimelerinin birleşimi.''

Peki logosu ne anlama geliyor?

cupra logo

Markanın logosunda iç içe geçmiş, iki tane simetrik C harfi bulunuyor. SEAT Renk ve Trim Departmanı Yöneticisi Jordi Font, logonun anlamı hakkında "Bu tasarım, sadece bir logo olmanın çok ötesinde, aslında daha çok bir sembol. Cupra dünyasının aidiyet duygusunu simgeliyor. Ters üçgen tasarımında kabile toplumlarının duruşu, cesareti ve korkusuzluğu model alındı." diyor. 

Cupra, 2018’den bu yana bağımsız bir marka.

SEAT ve Cupra, araç geliştirme sürecinde aynı platformları, teknolojileri ve fabrikaları paylaşsa bile Cupra artık Seat’ın bir alt markası değil, bağımsız bir marka. Ancak Cupra hâlâ SEAT'ın çatı şirketi olan Volkswagen Grubu'nun bir parçası.

Kaynaklar: Cupra, Doğuş Oto

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