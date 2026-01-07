Ocak 2026 Land Rover Fiyat Listesi: En Ucuz Range Bile 900 Bin TL Zamlandı!

Land Rover, 2026'nın ilk fiyat listesini resmen açıkladı. Firma her ay olduğu gibi bu ay da zam yapma yoluna gitti. En ucuz Range Rover bile 1 milyon TL civarında zamlanmış durumda. İşte detaylar...

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, bu ay da ultra lüks otomobillerine zam yaptı. Ranger Rover'ın başlangıç fiyatı, son zamla 900.000 TL daha yükselmiş oldu...

Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Ocak 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Land Rover fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı Range Rover 29.628.772 TL 30.542.253 TL Range Rover Sport 19.632.004 TL 20.240.991 TL Range Rover Velar 10.070.336 TL 10.383.391 TL Range Rover Evoque 5.864.498 TL 6.045.965 TL Discovery 13.808.644 TL 14.239.061 TL Discovery Sport 7.410.115 TL 7.639.073 TL Defender 14.037.136 TL 14.623.225 TL

Range Rover fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 30.582.267 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Standart), Otomatik 35.823.867 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 30.542.253 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik 33.745.681 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Standart), Otomatik 41.513.233 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 31.702.649 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik 30.824.057 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) SV (Long), Otomatik 39.989.369 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 31.382.540 TL 4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli) AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik 34.966.097 TL 4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli) SV (Long), Otomatik 45.808.721 TL

Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.

Range Rover Sport fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 20.240.991 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) AUTOBIOGRAPHY, Otomatik 21.399.135 TL 3.0L 460HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC HSE, Otomatik 22.019.347 TL

Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.

Range Rover Velar fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) S, Otomatik 10.383.391 TL 2.0L 204HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 11.507.153 TL

Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.

Range Rover Evoque fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 6.045.965 TL 1.5L 160HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 6.611.309 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.446.192 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 7.882.992 TL

Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.

Discovery fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC SE, Otomatik 14.239.061 TL 3.0L 350HP, Hibrit (Dizel) DYNAMIC HSE, Otomatik 15.457.109 TL

Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.

Discovery Sport fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) S, Otomatik 7.639.073 TL 1.5L 269HP, Hibrit (Benzin) DYNAMIC SE, Otomatik 8.238.113 TL

Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.

Defender fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC SE (110), Otomatik 14.623.225 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik 15.431.929 TL 2.0L 300HP, Hibrit (Benzin) X (110), Otomatik 17.942.281 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA (110), Otomatik 32.109.431 TL 4.4L 635HP, Hibrit (Benzin) OCTA BLACK (110), Otomatik 34.325.879 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik 19.198.385 TL 3.0L 300HP, Hibrit (Dizel) X (130), Otomatik 22.553.009 TL 3.0L 200HP, Hibrit (Dizel) S (90 HARD TOP), Otomatik 7.529.969 TL

Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.