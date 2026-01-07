Ocak 2026 Land Rover Fiyat Listesi: En Ucuz Range Bile 900 Bin TL Zamlandı!

İngiltere merkezli premium SUV üreticisi Land Rover, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka, bu ay da ultra lüks otomobillerine zam yaptı. Ranger Rover'ın başlangıç fiyatı, son zamla 900.000 TL daha yükselmiş oldu...
Şimdi sizlerle Land Rover'ın Türkiye'de sattığı otomobillerin Ocak 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Listeyi markanın internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Land Rover fiyatları - Ocak 2026
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Range Rover
|29.628.772 TL
|30.542.253 TL
|Range Rover Sport
|19.632.004 TL
|20.240.991 TL
|Range Rover Velar
|10.070.336 TL
|10.383.391 TL
|Range Rover Evoque
|5.864.498 TL
|6.045.965 TL
|Discovery
|13.808.644 TL
|14.239.061 TL
|Discovery Sport
|7.410.115 TL
|7.639.073 TL
|Defender
|14.037.136 TL
|14.623.225 TL
Range Rover fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|30.582.267 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Standart), Otomatik
|35.823.867 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|30.542.253 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Standart), Otomatik
|33.745.681 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Standart), Otomatik
|41.513.233 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|31.702.649 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY (Long - 7 Koltuk), Otomatik
|30.824.057 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|SV (Long), Otomatik
|39.989.369 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|31.382.540 TL
|4.4L 530HP, Hibrit (Benzinli)
|AUTOBIOGRAPHY (Long), Otomatik
|34.966.097 TL
|4.4L 615HP, Hibrit (Benzinli)
|SV (Long), Otomatik
|45.808.721 TL
Range Rover, Land Rover'ın ultra lüks SUV modeli olarak yıllardır tüm tüketicilerin gözdesi. Oldukça fazla sayıda motor seçeneği sunan otomobil, buna paralel olarak geniş bir fiyat skalasına sahip. 7 Kişilik versiyona da sahip olan otomobil, 350 HP'den 615 HP'ye kadar güç seçenekleri ile herkesin kendine uygun bir seçenek bulmasını sağlıyor. Zorlu arazi koşullarına da uygun olan SUV, ne yazık ki oldukça yüksek fiyatıyla can sıkıyor.
Range Rover Sport fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|20.240.991 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|AUTOBIOGRAPHY, Otomatik
|21.399.135 TL
|3.0L 460HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|22.019.347 TL
Range Rover Sport, orijinal Range Rover'ın biraz daha makyajlı bir versiyonu. Ayrıca motor seçeneği ve opsiyon sayısı da orijinal modele kıyasla biraz daha sadeleştirilmiş durumda. Benzinli ve dizel olarak tercih edilebilen 3.0 litrelik hibrit ünitenin bulunduğu otomobil, benzinli versiyon tercih edilmesi hâlinde 460 HP gücü ile performanstan da ödün vermiyor.
Range Rover Velar fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|S, Otomatik
|10.383.391 TL
|2.0L 204HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|11.507.153 TL
Range Rover Velar, en küçük Range Rover modellerinden biri diyebiliriz. Arazi koşullarından ziyade daha çok şehir içi kullanıma uygun olan Range Rover Velar hem uygun fiyatlı hem de oldukça şık. Ayrıca diğer Range Rover modellerine kıyasla yakıt ekonomisi daha yüksek. Zira bu versiyonda 2.0 litrelik hibrit ünite bulunuyor.
Range Rover Evoque fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|6.045.965 TL
|1.5L 160HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|6.611.309 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.446.192 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|7.882.992 TL
Range Rover Evoque, tıpkı Range Rover Velar gibi daha çok şehir içi kullanıma uygun bir otomobil. Türkiye'deki Range Rover'ların hem en ucuzu hem de en güçsüz olanı da tahmin edebileceğiniz üzere Range Rover Evoque. Range Rover keyfini yaşamak isteyen ancak çok para harcamak istemeyen tüketicilerin ilk tercihi, hiç şüphesiz Evoque olmalı.
Discovery fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|14.239.061 TL
|3.0L 350HP, Hibrit (Dizel)
|DYNAMIC HSE, Otomatik
|15.457.109 TL
Land Rover Discovery, markanın ikonik arazi aracı. Ancak bu tanımlama sizi yanıltmasın. Artık şehir içi kullanıma da uygun olacak şekilde tasarlanan otomobil, kullanıcısını her türlü senaryoda mutlu edecek türden. Üstelik Discovery, geniş ve modern iç tasarımı ile de tüketicilere nefis bir deneyim sunuyor.
Discovery Sport fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|S, Otomatik
|7.639.073 TL
|1.5L 269HP, Hibrit (Benzin)
|DYNAMIC SE, Otomatik
|8.238.113 TL
Discovery Sport, Land Rover Discovery modelinin şehir içi kullanıma uygun versiyonu olarak nitelendirilebilir. Hem verimli bir motora hem de orijinal Disvery modeline göre çok uygun fiyatlı olan otomobil, hafif arazi koşullarında da sorunsuz olarak kullanılabilir.
Defender fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC SE (110), Otomatik
|14.623.225 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X-DYNAMIC HSE (110), Otomatik
|15.431.929 TL
|2.0L 300HP, Hibrit (Benzin)
|X (110), Otomatik
|17.942.281 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA (110), Otomatik
|32.109.431 TL
|4.4L 635HP, Hibrit (Benzin)
|OCTA BLACK (110), Otomatik
|34.325.879 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X-DYNAMIC HSE (130), Otomatik
|19.198.385 TL
|3.0L 300HP, Hibrit (Dizel)
|X (130), Otomatik
|22.553.009 TL
|3.0L 200HP, Hibrit (Dizel)
|S (90 HARD TOP), Otomatik
|7.529.969 TL
Land Rover'ın gerçek arazi aracını arıyorsanız doğru yere gelmiş bulunuyorsunuz. Land Rover Defender, tüm arazi koşulları için uygun olan, gerçek bir arazi aracı. 4.4 litrelik bir motor seçeneği bile sunulan otomobil, devasa iç mekânı ve modern görünümü ile arazi koşullarını hem çok eğlenceli hem de çok lüks bir hâle getiriyor. Ancak bu otomobilleri şehir içi kullanımda görmek pek mümkün değil.