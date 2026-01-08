Ocak 2026 MINI Fiyat Listesi: Zam Var Ama...

MINI, Ocak 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay zam yaptı ancak bu zammın oranı önemsenecek türden değil. Birkaç bin TL'lik zamlar, MINI almayı düşünenleri sevindirecek gibi görünüyor.

BMW bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kurulduğu günden bu yana özellikle de tasarım açısından çizgisini bozmayan MINI, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Cooper, özellikle de gençlerin gözdesi.

Peki MINI sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde MINI'nin Ocak 2026 fiyat listesine yakından bakacağız. Verilerin MINI'den alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

MINI fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı Cooper 3 Kapı 3.115.200 TL 3.116.600 TL Cooper 5 Kapı 2.978.800 TL 2.980.200 TL Countryman 4.229.300 TL 4.230.700 TL Yeni Cooper Cabrio 4.722.300 TL 4.725.500 TL

Cooper 3 Kapı fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 3.116.600 TL 1.5L 156 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 3.356.900 TL 2.0L 204 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 4.866.500 TL 2.0L 231 HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (S) 5.518.700 TL

MINI Cooper 3 kapı, ikonik Cooper modelinin küçük ancak modern bir versiyonu olarak hizmet veriyor. Türkiye 1.5 litrelik benzinli motorun yanı sıra daha yüksek performans sunan 2.0 litrelik benzinli motorla da satın alınabilen otomobil, özellikle gençlerin gözdesi. Hem yüksek performans hem de ikonik bir tasarım istiyorsanız Cooper 3 kapıyı tercih edebilirsiniz.

Cooper 5 Kapı fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 156 HP, Benzinli Favoured, Otomatik 2.980.200 TL

En çok tercih edilen MINI Cooper modeli, hiç şüphesiz 5 kapılı olanı. Türkiye'de tek bir motor seçeneği ile satılmakta olan otomobil, gençlerin ve küçük ailelerin gözdesi. 1.5 litrelik motoru ile 156 HP güç üreten MINI Cooper 5 kapı, 275 litrelik bagaj hacmi ile kendi sınıfında fena sayılmayacak bir depolama alanı sunuyor.

Countryman fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170HP, Hibrit Favoured, Otomatik (C) 4.230.700 TL 1.5L 170HP, Hibrit Trail Edition, Otomatik (C) 4.389.100 TL 1.5L 170HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (C) 4.618.300 TL 2.0L 218HP, Hibrit John Cooper Works, Otomatik (S ALL4) 6.322.200 TL 2.0L 300HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik (ALL4) 6.688.400 TL 150 kW 204HP, Elektrikli Favoured, Otomatik (E) 2.490.700 TL 150 kW 204HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (E) 3.655.500 TL 230 kW 313HP, Elektrikli John Cooper Works, Otomatik (SE ALL4) 5.174.900 TL

Türkiye'de en çok satan MINI olarak bilinen Countryman, hibrit, benzinli ve elektrikli motor seçenekleri sunuyor. Başlangıç fiyatı 3 milyon TL'ye dayanan otomobil, tüm zamanların en büyük MINI'si olarak kabul ediliyor.

Yeni Cooper Cabrio fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 204 HP, Benzinli Favoured, Otomatik (S) 4.725.500 TL 2.0L 231HP, Benzinli John Cooper Works, Otomatik 5.760.800 TL

MINI Cooper Cabrio ise 3 kapılı Cooper'ın üstü açılabilen versiyonu. Sadece 2.0 litrelik benzinli motorla satın alınabilen otomobil, yüksek performansı ve cabrio gövde tipi nedeniyle oldukça yüksek fiyatlı.