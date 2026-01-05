Çok Sevilen Peugeot 408 ve 2008'e 300 Bin TL Zam Geldi: Ocak 2026 Peugeot Fiyat Listesi Açıklandı

Fransız otomotiv devi Peugeot, Ocak 2026 döneminde geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda zam yapmayan firma, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Öyle ki tüm Peugeot fiyatları zamlanmış durumda.
Bu içeriğimizde Peugeot'nun ocak ayı sıfır otomobil ve opsiyon fiyat listelerine yakından bakacağız. Listenin Peugeot'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Peugeot sıfır araba fiyatları - Ocak 2026
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|e-208
|1.922.000 TL
|1.999.500 TL
|e-308
|2.341.500 TL
|2.381.000 TL
|408
|1.995.000 TL
|2.376.000 TL
|2008
|1.879.000 TL
|2.329.000 TL
|3008
|2.670.000 TL
|2.851.000 TL
|Yeni 5008
|3.155.000 TL
|3.290.000 TL
e-208 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|100 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|1.999.500 TL
Peugeot 208, B segmentinde yer alan kompakt bir hatchback modeli olarak şehir içi kullanımda oldukça pratik. Modern ve keskin hatlara sahip dış tasarımıyla dikkat çeken otomobil, iç mekânda ise markanın i-Cockpit tasarımıyla dijital bir sürüş deneyimi sunuyor. Bir süredir benzinli versiyonu gelmeyen 208'in elektrikli versiyonu, yakıt ekonomisiyle de dikkat çeken modeller arasında yer alıyor.
e-208 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|4.861 TL
|GT
|Özel Metalik Boya
|6.250 TL
|GT
e-308 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|115 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik (2025)
|2.381.000 TL
308, markanın C segmentinde konumlanan şık ve teknolojik bir hatchback modeli. Göz alıcı dış tasarımı, keskin LED farları ve dinamik hatlarıyla sportif bir duruş sergileyen otomobil, iç mekânda Peugeot’nun i-Cockpit sistemine ev sahipliği yapıyor. Hem günlük kullanım hem de uzun yol performansı açısından dengeli bir yapıda olan 308, yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.
e-308 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|6.597 TL
|GT
408 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 Hybrid 145hp, Hibrit
|Allure, Otomatik
|2.376.000 TL
|1.2 Hybrid 145hp, Hibrit
|Allure, Otomatik
|2.592.000 TL
|1.2 Hybrid 145hp, Hibrit
|GT, Otomatik
|2.820.500 TL
Peugeot tarafından tasarlanmış en yakışıklı otomobillerden biri olan 408, fastback gövde tipindeki rakiplerinin önüne çıkıyor. Geniş bir iç mekân, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve akıcı tavan hattıyla hem şık hem de fonksiyonel bir deneyim sunan 408, kendine özgü yapısı ile dikkat çekiyor.
408 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|10.500 TL
|GT, Allure
|Panoramik Cam Tavan
|55.000 TL
|Allure
|'Night Vision' Gece Görüş Sistemi
|52.000 TL
|GT
|Nappa Deri Döşeme
|78.000 TL
|GT
2008 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 Hybrid 145hp, Hibrit
|Allure, Otomatik
|2.329.000 TL
|1.2 Hybrid 145hp, Hibrit
|GT, Otomatik
|2.566.500 TL
|100 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik (2025)
|2.014.000 TL
|115 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik
|2.201.500 TL
|115 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|2.308.500 TL
Peugeot 2008, markanın B segmentindeki güçlü modellerinden biri olarak biliniyor. Yerden yüksek yapısı ve şık tasarımı ile insanı kendine çeken otomobil, şehir içi kullanımın yanı sıra hafif arazi koşullarında da kullanılabilir. 1.2 litrelik Puretech motor seçeneğine ek olarak elektrikli versiyona da sahip olan 2008, çok sevilmeye devam edecek gibi görünüyor.
2008 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya, Özel Metalik Boya
|9.500 TL
|Allure, GT
|Özel Metalik Boya
|18.000 TL
|Allure, GT
|Açılır Cam Tavan
|55.000 TL
|Allure
|Alcantara İç Döşeme
|45.000 TL
|GT
3008 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2L 145hp, Hibrit
|Allure, Otomatik
|2.851.000 TL
|1.2L 145hp, Hibrit
|GT, Otomatik
|3.259.000 TL
|1.6L 195hp, Hibrit
|Allure, Otomatik (2025)
|3.381.500 TL
|157 kW, Elektrikli
|Allure, Otomatik
|3.318.000 TL
|157 kW, Elektrikli
|GT, Otomatik
|3.514.500 TL
Fransız otomobil devinin C segmentindeki SUV modeli olarak karşımıza çıkan yeni 3008'in en önemli özelliği, 1.2 litrelik Puretech motorun yeni versiyonuna ev sahipliği yapıyor olması. Hibrit yapıdaki otomobil, standart 1.2 litrelik motora göre daha güçlü ve daha sorunsuz. En azından söylendiği kadarıyla. Geniş iç hacmi ve uzun yolculuklar için ideal olması da 3008'i öne çıkaran hususlar arasında. Tabii i-Cockpit gibi markanın yeni nesil teknolojileri de 3008'de mevcut.
3008 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Boya
|15.000 TL
|Allure, GT
|Nappa Deri Koltuklar
|85.000 TL
|GT
Yeni 5008 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.2 Hybrid 145hp eDCS6, Hibrit
|Allure, Otomatik
|3.290.000 TL
|1.2 Hybrid 145hp eDCS6, Hibrit
|GT, Otomatik
|3.493.000 TL
|157kW (210hp), Elektrikli
|Allure, Otomatik
|3.502.000 TL
|157kW (210hp), Elektrikli
|GT, Otomatik
|3.644.000 TL
Peugeot'nun amiral gemisi SUV modeli olan 5008, geniş aileler için oldukça ideal. 7 koltuk kapasitesine sahip olan otomobil, 1.2 litrelik hibrit ünite veya elektrikli olarak satın alınabiliyor. Hem donanım hem tasarım detaylarıyla öne çıkan 5008'in fiyatı ise tahmin edebileceğiniz üzere biraz tuzlu.
Yeni 5008 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalık Boya
|15.000 TL
|GT, Allure
|7 koltuk
|80.000 TL
|GT, Allure
|Nappa Deri Koltuklar
|100.000 TL
|GT