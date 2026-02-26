19 Yapay Zekâ Modelini Bir Araya Getirip Otomatik Çalıştıran "Perplexity Computer" Duyuruldu: İşte Özellikleri!

Perplexity, yeni yapay zekâ platformu Perplexity Computer'ı duyurdu. 19 yapay zekâ modelini bir araya getiren sistem, sunduğu kapsamlı otomasyon özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte Perplexity Computer'ın sahip olduğu özellikler...

Yapay zekâ sektörünün dikkat çeken isimlerinden Perplexity, bugün "Perplexity Computer" ismini verdiği yeni bir yapay zekâ sistemi duyurdu. Çok modelli bir yapıya sahip olan Perplexity Computer, bir projeyi baştan sona araştırmak, tasarlamak, kodlamak, dağıtmak ve yönetmek için kullanılabiliyor.

Perplexity Computer, bağımsız bir bilgisayar veya bir farklı bir cihaz değil. Kullanıcılar, yeni sisteme web arayüzü üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekler. Ancak diğer yapay zekâlardan farklı olarak Perplexity Computer, uzun süre boyunca kullanılabilecek iş akışları oluşturabilecek.

Perplexity Computer, tam olarak nasıl çalışıyor?

Perplexity Computer'ın çalışma mantığı, aslında yapay zekâ ajanlarına dayanıyor. Yapmak istediğinizi anlattıktan sonra harekete geçen ajanlar, gerekli internet araştırmaları yapıyor, belge üretiyor, kod yazıyor, test ediyor ve gerekirse bu kodu dağıtıyor, işlenen verileri analiz ediyor ve gerek duyması hâlinde bağlı hizmetler için API bağlantıları kurabiliyor. Üstelik kullanıcılar, aynı anda birden çok Perplexity Computer projesi yürütebilecekler.

Haberimizin başında, Perplexity Computer'ın çok modelli bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunu biraz detaylandıralım. Perplexity Computer, derin araştırma ve ajanlar için Google Gemini, mantık yürütme için Anthropic Claude Opus 4.6, video üretmek için Google DeepMind Veo 3.1 ve hafif ve hız odaklı görevler için de Grok'tan yararlanıyor.

Tabii bu kadar kapsamlı bir yapay zekâ platformunu kullanmanın bir bedeli var. Perplexity Computer'ı aktif edebilmek için Perplexity Max abonelik planına sahip olmak gerekiyor. Sonrasında ödenecek ücret ise kullanının projesine göre değişkenlik gösteriyor.