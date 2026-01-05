Tümü Webekno
Ocak 2026 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellere Yeni Yıl Zammı!

SsangYong (KG MOBILITY), yeni yılın ilk fiyat listesini açıkladı. Şirket, tüm otomobillerine ufak zamlar yaptı. Nispeten uygun fiyatlı olan otomobiller, son dönemlerde cazibesini kaybetmeye başlamış gibi görünüyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Şimdilerde KG MOBILITY olarak anılıyor olsa da milyonların hafızasında SsangYong olarak bilinen Güney Koreli otomobil üreticisi, Türkiye'deki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. SsangYong markalı otomobiller, nispeten uygun fiyatlı olmaları nedeniyle son dönemlerde ilgi görüyorlardı. Ancak bu durum, çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira SsangYong fiyatları da artık hayli yükselmiş durumda.

Peki SsangYong (KG MOBILITY) güncel fiyat listesi ne durumda? Bu içeriğimizde, daha çok SUV modellere sahip SsangYong (KG MOBILITY) Ocak 2026 sıfır otomobil fiyatlarına bakacağız. Fiyatları SsangYong resmî internet sitesinden aldığımızı ve bu içeriği düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

SsangYong (KG MOBILITY) fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Korando 2.250.000 TL 2.258.870 TL
Torres 2.785.000 TL 2.793.870 TL
Tivoli 1.780.000 TL 1.788.870 TL
Torres EVX 2.430.000 TL 2.440.558 TL
Actyon 3.150.000 TL 3.158.870 TL

Korando fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 163 HP 4x2, Benzinli Titanium, Otomatik 2.258.870 TL

2025 SsangYong (KG Mobility) Korando, kompakt boyutları ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkan bir C-SUV olarak karşımıza çıkıyor. 163 HP’lik 1.5 benzinli motor ve otomatik şanzıman ile satın alabileceğiniz otomobil, 5 yıldızlı güvenlik, geniş donanım seçenekleri ve dijital kokpiti ile dikkat çekiyor.

Torres fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 163 HP 4x2, Benzinli -, Otomatik 2.793.870 TL
1.5L 163 HP 4x4, Benzinli -, Otomatik 2.958.870 TL

2025 KG Mobility (SsangYong) Torres, markanın orta boy SUV segmentindeki otomobili olarak biliniyor. 163 beygir gücündeki 1.5 litrelik motordan güç alan otomobil, üst donanım seçeneğinde 4x4 versiyona da sahip. Büyük bagajı ve konforlu sürüşü ile Torres, tüketicileri uzun yolda da üzmeyecek bir model.

Torres EVX fiyatı - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
152,2 kW (206,9 HP) 4x2, Elektrikli Panoramik Cam Tavan, Otomatik 2.440.558 TL

2025 KG Mobility Torres EVX, yukarıda bahsettiğimiz Torres'in tamamen elektrikli versiyonlu. Benzinli versiyona kıyasla daha farklı bir yüze sahip olan otomobil, 207 HP güç ve 73,4 kWh bataryasıyla yaklaşık 462 km menzil sunuyor. Geniş ekranı, 5 yıldız güvenlik seviyesi ve yüksek çekme kapasitesi ile Torres EVX, güçlü bir SUV arayanlar için oldukça ilgi çekici bir model. .

Actyon fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 163 HP 4x4, Benzinli -, Otomatik 3.158.870 TL
1.5L 163 HP 4x4, Benzinli - (Panoramik Cam Tavan), Otomatik 3.458.870 TL

Markanın amiral gemisi SUV modeli olan Actyon, şık coupe SUV tasarımı ve geniş iç mekânıyla dikkat çekiyor. 163 HP’lik 1.5 litre turbo motoru, 4x4 çekiş sistemi ile sunulur; 1.570 litreye ulaşabilen bagaj hacmi ve ferah yapısı ile ön plana çıkan Actyon'ın tek olumsuz yanı, yakıt tüketiminin nispeten yüksek olması. Ancak karakteristik yapısı, bu dezavantajı unutturabilir.

Tivoli fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L 161 HP 4x2, Benzinli Deluxe, Otomatik 1.788.870 TL

2025 KG Mobility (SsangYong) Tivoli, şehir yaşamına uygun, kompakt ve şık bir crossover. 161 HP’lik 1.5 turbo benzinli motoruna ek olarak 4,22 m uzunluğu, sınıf ortası bagaj hacmi ve ergonomik iç tasarımıyla pratik bir kullanım sunar. Aktif güvenlik özellikleriyle donatılan Tivoli, şehir için ekonomik ve güvenilir bir SUV alternatifi olarak düşünülebilir.

