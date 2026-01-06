Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ocak 2026 Subaru Fiyat Listesi: İlave Gümrük Vergisi Zam Yağmuruna Dönüştü!

Subaru, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı. İlave gümrük vergisine kurban giden Subaru, Türkiye'de sattığı iki otomobile de zam yaptı. Peki sıfır kilometre Subaru fiyatları ne durumda?

Ocak 2026 Subaru Fiyat Listesi: İlave Gümrük Vergisi Zam Yağmuruna Dönüştü!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japon otomobil üreticisi Subaru, Türkiye'de 2 model ile hizmet vermeye devam ediyor. Yollarda çok görmesek de sıkı bir hayran kitlesine sahip olan marka, ne yazık ki cep yakan fiyatlar sunuyor. Buna bir de ilave gümrük vergileri eklenince işler iyice karıştı.

Peki Subaru'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde Subaru'nun Ocak 2026 için geçerli olan güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların Subaru'dan temin edildiğini ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Subaru araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Yeni Crosstrek e-BOXER 3.299.900 TL 3.553.500 TL
Forester e-BOXER 4.561.900 TL 4.699.500 TL

Yeni Crosstrek e-BOXER fiyatları - Ocak 2026

Subaru Güncel Fiyat Listesini Paylaştı: Fiyatlar Cep Yakıyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L 150 PS, Hibrit Xclusive, Otomatik 3.553.500 TL

Subaru Crosstrek e-BOXER, Subaru’nun hibrit teknolojisi ile dört çeker kabiliyetini bir araya getiren versiyonu olarak biliniyor. e-BOXER sistemi, klasik Boxer motorun yanısıra elektrik desteği (“Motor Assist”) kullanıyor; bu sayede daha verimli yakıt kullanımı, daha dengeli ağırlık dağılımı ve anlık tork tepkileri sağlanıyor. Ayrıca Subaru’nun “Symmetrical All-Wheel Drive” sistemini (S-AWD) koruyor. Bu da hem yol tutuşu hem de zorlu arazi koşullarında güven veriyor. Yeni Crosstrek’te 220 mm yerden yükseklik sunuluyor, bu da sürücülere SUV’un avantajlarını hissettiriyor. İç mekânda ise 11.6 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence ekranı, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto ve gelişmiş destek sistemleri (EyeSight, sürücü asistanları vb.) ile donatılıyor.

Forester e-BOXER fiyatları - Ocak 2026

Subaru Güncel Fiyat Listesini Paylaştı: Fiyatlar Cep Yakıyor!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0i 150 HP, Hibrit Fun, Otomatik 4.699.500 TL
2.0i 150 HP, Hibrit Style, Otomatik 4.836.500 TL

Subaru Forester e-BOXER, markanın hibrit motor teknolojisini SUV sınıfına taşıyan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Benzinli Boxer motor ve elektrik motorunun birlikte çalıştığı e-BOXER sistemi, daha düşük yakıt tüketimi ve daha akıcı tork desteği sağlarken Subaru’nun simetrik dört çeker (Symmetrical AWD) yapısını koruyor. Yaklaşık 194 beygirlik toplam gücüyle günlük kullanımda verimlilik sunan Forester, şehir içinde hibrit avantajlarını hissettiriyor. Yenilenen tasarımında daha geniş ön ızgara, modern far grubu ve güncellenmiş arka lambalar dikkat çekerken; iç mekânda daha sessiz bir sürüş, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve kapsamlı sürüş destek teknolojileriyle kullanıcıya güvenli ve konforlu bir deneyim vadediyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim