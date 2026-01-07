Tümü Webekno
Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: Fiat Egea, Artık En Ucuz Değil...

Türkiye'de hizmet veren otomobil firmaları, Ocak 2025 dönemi fiyat listelerini yavaş yavaş açıklıyorlar. Yeni rakamlar, Türkiye'deki en ucuz otomobilleri de belirlemiş durumda. İşte ocak ayı fiyatlarına göre ülkemizdeki en ucuz arabalar.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılı, sıfır otomobil pazarı için oldukça hareketli geçti. Bu hareketlilik, 2026 yılının başlamasıyla yerini derin düşüncelere bıraktı. Zira markalar ürün gamlarını güncelledi, Türkiye'deki en ucuz otomobillerin bazıları satıştan kaldırıldı.

Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde, ocak ayı fiyatlarına göre en uygun fiyatlı 10 otomobile yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil

Marka-Model Başlangıç Fiyatı
Dacia Sandero 1.240.000 TL
Fiat Egea Cross 1.269.900 TL
Kia Picanto 1.290.000 TL
Hyundai i20 1.334.500 TL
Fiat Egea Sedan 1.369.900 TL
Citroen e-C3 1.420.000 TL
Hyundai INSTER 1.453.000 TL
Hyundai Bayon 1.471.000 TL
Fiat Grande Panda 1.499.900 TL
Opel Corsa 1.505.000 TL

Dacia Yeni Sandero fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.0 TCe 100 HP, Benzinli Essential, Manuel 1.240.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli Expression, Manuel 1.340.000 TL

Fiat Egea Cross fiyatları - Ocak 2026:

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Street (GSR Traction+), Manuel 1.269.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Street (GSR Traction+), Otomatik 1.629.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Urban (GSR Traction+), Manuel 1.329.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR Traction+), Otomatik 1.669.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Lounge (GSR Traction+), Manuel 1.389.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR Traction+), Otomatik 1.739.900 TL
1.4 Fire 95 HP, Benzinli Limited (GSR Traction+), Manuel 1.449.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Limited (GSR Traction+), Otomatik 1.899.900 TL

Kia Picanto fiyatları - Ocak 2026:

Eylül 2025 Kia Fiyat Listesi: EV3’e İndirim, Bazı Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0L 63 PS, Benzinli Feel, AMT 1.290.000 TL
1.2L 79 PS, Benzinli Cool, AMT 1.390.000 TL
1.0L 68 PS, Benzinli Cool, AMT 1.335.000 TL

Hyundai i20 fiyatları - Ocak 2026

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.334.500 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.532.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.627.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.731.000 TL

Fiat Egea Sedan fiyatları - Ocak 2026:

Fiat’ın Eylül 2025 Güncel Fiyatları Açıklandı: Zam Gelen Egea, Hâlâ 1 Milyondan Ucuz!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Manuel 1.369.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Easy (GSR), Otomatik 1.599.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Manuel 1.489.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Urban (GSR), Otomatik 1.639.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Manuel 1.489.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel Lounge (GSR), Otomatik 1.699.900 TL

Citroen e-C3 fiyatları - Ocak 2026

Citroen’in Eylül 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: Marka Tüm Kozlarını Oynadı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
83 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 1.420.000 TL
83 kW, Elektrikli Max, Otomatik 1.478.000 TL

Hyundai INSTER fiyatları - Ocak 2026

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
71.1 kW 4x2, Elektrikli Dynamic, Otomatik 1.453.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Advance, Otomatik 1.682.000 TL
84.5 kW 4x2, Elektrikli Cross Advance, Otomatik 1.733.000 TL

Hyundai Bayon fiyatları - Ocak 2026

Hyundai’ın Eylül 2025 Fiyatları Açıklandı: SANTA FE Hibrit’e İndirim, Diğer Modellere Zam!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Manuel 1.471.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Jump, Otomatik 1.647.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Style, Otomatik 1.702.000 TL
1.0 T-GDI 90 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.815.000 TL

Fiat Grande Panda Fiyatları - Ocak 2026:

| Model | Motor Tipi | Yakıt | | Grande Panda La Prima 44 kWh | Elektrikli | 1.499.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.549.900 TL | | 1.2 MHEV 110HP | Hibrit | 1.649.900 TL |

Opel Corsa fiyatları - Ocak 2026

Opel Eylül 2025 Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam Geldi!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Manuel 1.505.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli Edition, Otomatik (2025) 1.749.000 TL
1.2 100 HP, Benzinli GS, Otomatik (2025) 1.824.000 TL
1.2 110 100 HP, Hibrit Edition, Otomatik 1.960.000 TL
1.2 145 136 HP, Hibrit GS, Otomatik 2.078.000 TL
100 kW, Elektrikli GS, Otomatik 2.002.000 TL
