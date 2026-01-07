Haberler Webtekno Otomobil Türkiye'deki En Ucuz Otomobiller: Fiat Egea, Artık En Ucuz Değil...

Türkiye'de hizmet veren otomobil firmaları, Ocak 2025 dönemi fiyat listelerini yavaş yavaş açıklıyorlar. Yeni rakamlar, Türkiye'deki en ucuz otomobilleri de belirlemiş durumda. İşte ocak ayı fiyatlarına göre ülkemizdeki en ucuz arabalar.