Ocak 2026 Volkswagen Zamlı Fiyat Listesi: Polo, Artık Golf'ten Daha Pahalı!

Alman otomobil devi Volkswagen, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Şirket, tüm modellere yeni yıl zammı yaptı. Bu zamların en çok dikkat çekeni ise tahmin edebileceğiniz üzere Polo. Başlangıç fiyatı hayli yükselen otomobil, an itibarıyla giriş seviye Golf, T-Cross ve Taigo'dan daha pahalı hâle gelmiş oldu.
Peki Volkswagen'in Ocak 2026 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.
Volkswagen araba fiyatları - Ocak 2026
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Polo
|1.765.000 TL
|2.197.000 TL
|T-Cross
|2.038.000 TL
|2.102.000 TL
|Taigo
|1.886.000 TL
|2.001.000 TL
|Golf
|2.022.000 TL
|2.087.000 TL
|T-Roc
|2.384.000 TL
|2.554.000 TL
|Tiguan
|3.049.000 TL
|3.144.000 TL
|Yeni Tayron
|3.287.000 TL
|3.390.000 TL
|ID.4
|2.387.000 TL
|2.462.000 TL
|Passat
|3.227.000 TL
|3.328.000 TL
|ID.7
|4.177.000 TL
|4.307.000 TL
|Touareg
|10.143.000 TL
|10.456.000 TL
Polo fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.197.000 TL
Polo opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.070 TL
|Life
|Açılır Cam Tavan
|55.410 TL
|Life
T-Cross fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|2.102.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.349.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.626.000 TL
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.727.000 TL
T-Cross opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|16.810 TL
|Life, Style, R-Line
Taigo fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.0 TSI 95 PS, Benzinli
|Life, Manuel
|2.001.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.274.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.704.000 TL
|1.0 TSI 116 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|2.820.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.879.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.079.000 TL
Taigo opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|17.880 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|51.460 TL
|Life, Style, R-Line
Golf fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 116 PS, Benzinli
|Impression, Manuel
|2.087.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.614.000 TL
|1.5 eTSI 116 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.949.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|3.135.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|3.344.000 TL
|2.0 TSI 333 PS, Benzinli
|R, Otomatik
|6.520.000 TL
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|GTI, Otomatik
|4.804.000 TL
Golf opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.850 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
|Açılır Cam Tavan
|58.720 TL
|Impression, Life, Style, R-Line, R
T-Roc fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|2.554.000 TL
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Style, Otomatik
|2.863.000 TL
T-Roc opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.220 TL
|Life, Style, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|68.640 TL
|Life, Style, R-Line
Tiguan fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.144.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.044.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.313.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|5.783.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|6.119.000 TL
Tiguan opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.350 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|68.400 TL
|Life, Elegance, R-Line
Tayron fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life, Otomatik
|3.390.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Life (7 koltuklu), Otomatik
|3.481.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.334.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|Elegance (7 koltuklu), Otomatik
|4.431.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.624.000 TL
|1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli
|R-Line (7 koltuklu), Otomatik
|4.720.000 TL
Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|19.350 TL
|Life, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|68.400 TL
|Life, Elegance, R-Line
ID.4 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|125 kW 170 PS, Elektrikli
|Pure, Otomatik
|2.462.000 TL
ID.4 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|43.230 TL
|Pure
Passat fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Impression, Otomatik
|3.328.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Impression, Otomatik
|3.569.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Business, Otomatik
|3.976.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|Elegance, Otomatik
|4.414.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|4.404.000 TL
|1.5 eTSI 150 PS, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|4.536.000 TL
|1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit
|R-Line, Otomatik
|4.550.000 TL
|1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit
|R-Line, Otomatik
|4.793.000 TL
|2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|6.660.000 TL
|2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli
|R-Line, Otomatik
|6.699.000 TL
|2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|6.820.000 TL
Passat opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|35.070 TL
|Business, Elegance, R-Line
|Açılır Cam Tavan
|68.720 TL
|Business, Elegance, R-Line
ID.7 fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|210 kW 286 PS, Elektrikli
|Pro S, Otomatik
|4.307.000 TL
ID.7 opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|43.230 TL
|Pro S
Touareg fiyatları - Ocak 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|Elegance, Otomatik
|10.456.000 TL
|V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel
|R-Line, Otomatik
|10.989.000 TL
Touareg opsiyon fiyatları - Ocak 2026
|Opsiyon türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|55.410 TL
|Elegance, R-Line