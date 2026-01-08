Ocak 2026 Volkswagen Zamlı Fiyat Listesi: Polo, Artık Golf'ten Daha Pahalı!

Volkswagen, Ocak 2026 dönemi güncel fiyatlarını açıkladı. Tüm modellere zam yapan firma, Polo'yu "atıl" duruma getirdi. Polo, an itibarıyla en ucuz Golf'ten bile pahalı bir araba hâline gelmiş durumda. İşte detaylar...

Alman otomobil devi Volkswagen, ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımladı. Şirket, tüm modellere yeni yıl zammı yaptı. Bu zamların en çok dikkat çekeni ise tahmin edebileceğiniz üzere Polo. Başlangıç fiyatı hayli yükselen otomobil, an itibarıyla giriş seviye Golf, T-Cross ve Taigo'dan daha pahalı hâle gelmiş oldu.

Peki Volkswagen'in Ocak 2026 güncel fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Volkswagen'in tüm sıfır arabalarına ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Volkswagen'den alındığını belirtelim.

Volkswagen araba fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı Polo 1.765.000 TL 2.197.000 TL T-Cross 2.038.000 TL 2.102.000 TL Taigo 1.886.000 TL 2.001.000 TL Golf 2.022.000 TL 2.087.000 TL T-Roc 2.384.000 TL 2.554.000 TL Tiguan 3.049.000 TL 3.144.000 TL Yeni Tayron 3.287.000 TL 3.390.000 TL ID.4 2.387.000 TL 2.462.000 TL Passat 3.227.000 TL 3.328.000 TL ID.7 4.177.000 TL 4.307.000 TL Touareg 10.143.000 TL 10.456.000 TL

Polo fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.197.000 TL

Polo opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.070 TL Life Açılır Cam Tavan 55.410 TL Life

T-Cross fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Manuel 2.102.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.349.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.626.000 TL 1.0 TSI 115 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.727.000 TL

T-Cross opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 16.810 TL Life, Style, R-Line

Taigo fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 TSI 95 PS, Benzinli Life, Manuel 2.001.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.274.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.704.000 TL 1.0 TSI 116 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 2.820.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.879.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.079.000 TL

Taigo opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 17.880 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 51.460 TL Life, Style, R-Line

Golf fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 116 PS, Benzinli Impression, Manuel 2.087.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.614.000 TL 1.5 eTSI 116 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.949.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 3.135.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 3.344.000 TL 2.0 TSI 333 PS, Benzinli R, Otomatik 6.520.000 TL 2.0 TSI 265 PS, Benzinli GTI, Otomatik 4.804.000 TL

Golf opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.850 TL Impression, Life, Style, R-Line, R Açılır Cam Tavan 58.720 TL Impression, Life, Style, R-Line, R

T-Roc fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 2.554.000 TL 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Style, Otomatik 2.863.000 TL

T-Roc opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.220 TL Life, Style, R-Line Açılır Cam Tavan 68.640 TL Life, Style, R-Line

Tiguan fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.144.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.044.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.313.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 5.783.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.119.000 TL

Tiguan opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.350 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 68.400 TL Life, Elegance, R-Line

Tayron fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life, Otomatik 3.390.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Life (7 koltuklu), Otomatik 3.481.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.334.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli Elegance (7 koltuklu), Otomatik 4.431.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.624.000 TL 1.5 eTSI ACT 150 PS, Benzinli R-Line (7 koltuklu), Otomatik 4.720.000 TL

Yeni Tayron opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 19.350 TL Life, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 68.400 TL Life, Elegance, R-Line

ID.4 fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW 170 PS, Elektrikli Pure, Otomatik 2.462.000 TL

ID.4 opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 43.230 TL Pure

Passat fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Impression, Otomatik 3.328.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Impression, Otomatik 3.569.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Business, Otomatik 3.976.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli Elegance, Otomatik 4.414.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit Elegance, Otomatik 4.404.000 TL 1.5 eTSI 150 PS, Benzinli R-Line, Otomatik 4.536.000 TL 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.550.000 TL 1.5 eHybrid 272 PS, Hibrit R-Line, Otomatik 4.793.000 TL 2.0 TDI 193 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 6.660.000 TL 2.0 TSI 265 PS 4MOTION, Benzinli R-Line, Otomatik 6.699.000 TL 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 6.820.000 TL

Passat opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 35.070 TL Business, Elegance, R-Line Açılır Cam Tavan 68.720 TL Business, Elegance, R-Line

ID.7 fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 210 kW 286 PS, Elektrikli Pro S, Otomatik 4.307.000 TL

ID.7 opsiyon fiyatları - Ocak 2026

Opsiyon türü Fiyat Paket Metalik Renk 43.230 TL Pro S

Touareg fiyatları - Ocak 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel Elegance, Otomatik 10.456.000 TL V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION, Dizel R-Line, Otomatik 10.989.000 TL

Touareg opsiyon fiyatları - Ocak 2026