Ocak Ayında Amazon'dan Alıp Beğendiğimiz Ürünler

Ocak ayında Amazon'dan satın aldığımız ve beğendiğimiz ürünleri bir araya getirdik.

Hayatın her alanından ürünlerin bulunduğu ve Türkiye’ye girişinden bu yana ürün yelpazesini giderek genişletmeye devam eden Amazon Türkiye’den yeni ürünlerle karşınızdayız. Her ay Amazon'dan aldığımız ürünleri sizlerle paylaşıyoruz ve bu ay da listemizde ofiste hepimizin işini gören başarılı bir ürün var.

Gelin, Amazon’dan kolay bir şekilde satın alabileceğiniz ve 30 gün içinde fikrinizden vazgeçtiğinizde hiçbir koşul olmadan iade edebileceğiniz ürüne yakından bakalım.

Avantajlı fiyatlardan faydalanmak ve daha sonraki indirimlerden erken haberdar olmak için buradan Amazon Prime üyesi olabilirsiniz. Amazon Prime üyeliği içerisinde ayrıca hızlı kargo, Prime Video ve Prime Gaming yanında geliyor :)

Valkyrie Katlanabilir Ayarlanabilir LED Işıklı Masaüstü Büyüteç

1

3 farklı ışık rengi, 10 farklı kademe ayarı ve 90 cm'lik ayarlanabilir koluyla bu masaüstü LED'li masaüstü büyüteç masa başında ince işler yapmak için oldukça uygun.

Ürünü incelemek için tıkla.

İzeltaş Multi Tool 15 Fonksiyonlu 155 mm Çok Amaçlı Pense Çakı Seti

51BhjtfRo2L.AC_SL1200

Pense, kargaburun, tel kesici, bıçak, testere, eğe, cetvel, tornavida İğne, kablo sıyırıcı, konserve açacağı, makas, düz ve yıldız tornavida gibi pek çok fonksiyonu bir arada sunan bu ürüne göz atmak istersen tıkla!

Kablolu Antistatik Bileklik

31Cx1a+zB2L.AC

Hassas elektronik komponent ve ekipmanların tamiriyle uğraşıyorsanız mutlaka sahip olmanız gereken bu bileklik, vücutta birikmesi muhtemel statik elektriğin topraklanması için kullanılıyor. İncelemek için tıkla!

DailyTech 112 in 1 Hassas Çoklu Tornavida Telefon Tamir Seti

51hfUd8Sa5L.AC

Telefon gibi elektronik cihazların tamiri için ihtiyaç duyacağınız pek çok şeyin bir arada bulunduğu bu seti incelemek için tıkla!

3x Büyüteçli Okuma Lensi

71h3IWzOQeL.AC_SL1080

Kitap okumak ya da detayına bakmanız gereken ince işler olduğunda kullanmak için tercih edebileceğiniz bu okuma lensine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Carson VersaLoupe Odaklama Standı

61alNSvTJTL.AC_SL1200

10x odaklamalı çift lens sistemi ile net bir odaklama sağlayan bu standı buraya tıklayarak inceleyebilirsin.

Microcase Led Işıklı Masaüstü Tamirci Büyüteç Seti

716mmWL3qAL.AC_SL1500

Saat, devre, anakart cep telefonu vb. küçük malzemeleri birleştirmek ya da tamir etmek istediğinizde ihtiyaç duyacağınız bu ayaklı büyüteç setini incelemek için tıkla!

Rowiz 25in1 Tornavida Seti

71rHgtyNsvL.AC_SL1500

Çeşitli bilgisayar, telefon, kamera, gözlük, saat gibi ürünler üzerinde yapacağınız işlemlerde ihtiyaç duyacağınız tornavidaları bir arada sunan bu seti incelemek için tıkla!

