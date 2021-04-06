Oddworld: Soulstorm, PlayStation ve PC İçin Yayınlandı

Yıllardır beklenen platform oyunu Oddworld: Soulstorm, nihayet PlayStation ve PC için yayınlandı. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5'le uyumlu olan oyun, PC sahipleri tarafındansa yalnızca Epic Games üzerinden satın alınabiliyor.

ABD merkezli Oddworld Inhabitants isimli şirketin yıllardır geliştirmekte olduğu Oddworld: Soulstorm isimli oyun, nihayet piyasaya sürüldü. An itibarıyla PlayStation 4, PlayStation 5 ve Epic Games üzerinden de PC sahipleri tarafından oynanabilen oyun, "Oddworld" serisinde yarım kalan hikayenin devamını anlatıyor.

Oddworld, özellikle de Y kuşağının yakından tanıdığı bir oyun serisi olarak biliniyor. İlk kez 1997 yılında piyasaya sürülen oyun, Abe isimli kurgusal bir karakterin, kurgusal bir dünyadaki maceralarını anlatıyordu. Bugün itibarıyla piyasaya sürülen Oddworld: Soulstorm'da da aynı konu devam ediyor. Oyunda Abe'yi canlandıracak oyuncular, topladıkları eşyaları kullanarak Abe'nin arkadaşlarını kurtarmaya çalışacaklar.

Oddworld: Soulstorm, 20 saatlik olay örgüsüne sahip

Oddworld: Soulstorm, açıkçası çok gelişmiş bir platform oyunu. Bu yüzden oyun, alıştığımız PUBG ya da GTA 5 gibi oyunlardan fazlasıyla uzak. Ancak 20 saat süren bir olay örgüsüne sahip olan yapım, şu sıralar canı sıkılan oyuncular için iyi bir tercih olabilir. Ayrıca geliştirici ekip, bu oyunun düzinelerce saat boyunca oynanabileceğini ifade ediyor. Peki Oddworld: Soulstorm'u satın almak isteyen PC sahipleri, ne tür bir bilgisayara sahip olmak durumundalar?

Açık konuşmak gerekirse Oddworld: Soulstorm, tam da içeriğinin hakkını verebilecek sistem gereksinimlerine sahip bir oyun. Bu bağlamda Intel Quad Core işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 970 ekran kartı ve 20 GB depolama alanı gibi özellikler, oyunu en yüksek ayarlarda oynamanızı sağlıyor.

Piyasaya sürülen Oddworld: Soulstorm'a sahip olmak isteyen PlayStation sahiplerinin 359 TL gibi bir ödeme yapmaları gerekiyor. Epic Games'te satışa çıkan sürümün fiyatı ise 79 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyunla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, Oddworld: Soulstorm'un çıkış fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Oddworld: Soulstorm çıkış fragmanı