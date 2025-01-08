Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), her yıl düzenli olarak sektörden marka ve otomobilleri ödüllendiren farklı törenler düzenliyordu. Geçtiğimiz günlerde ise ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin 15’incisi düzenlendi.
6 Ocak günü gerçekleştirilen ve “Gladyatör Ödülleri” olarak da isimlendirilen törende, otomobil markalarına farklı kategorilerden ödüller verildi. 21 dalda verilen ödüller, kategorilerde farklı değerlendirme yöntemleri kullanıldı. Bazılarında jüri oyları, bazılarında halk oylamaları, bazılarında ise o yılki satış verileri gibi veriler kullanıldı. Ödül alan firmalara ODMD tarafından onaylanan logolar için bir yıllık kullanım hakkı da verildi.
ODMD Gladyatör - Satış ve İletişim Ödülleri'nin kazananları
- En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault
- En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea
- En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: KGM-SsangYong
- En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KGM-SsangYong
- En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit
- En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat
- Yılın Dergi Uygulaması: Hyundai
- Yılın Radyo Uygulaması: BYD
- Yılın Outdoor Uygulaması: Renault
- Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Volvo
- Yılın Gazete Uygulaması: Ford
- Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Cupra City Garage İstanbul Açılışı
- Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Fiat
- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes-Benz
- Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Kia
- Yılın Sponsorluk Uygulaması: Toyota
- Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Lexus
- Yılın Jüri Özel Ödülü: BMW & Yuvam Dünya
- Yılın Basın Lansmanı: Renault Rafale
2024'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller için: