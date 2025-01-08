Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Birçok farklı otomobil markası "Gladyatör Ödülleri"ne layık görüldü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), her yıl düzenli olarak sektörden marka ve otomobilleri ödüllendiren farklı törenler düzenliyordu. Geçtiğimiz günlerde ise ODMD Satış ve İletişim Ödülleri’nin 15’incisi düzenlendi.

6 Ocak günü gerçekleştirilen ve “Gladyatör Ödülleri” olarak da isimlendirilen törende, otomobil markalarına farklı kategorilerden ödüller verildi. 21 dalda verilen ödüller, kategorilerde farklı değerlendirme yöntemleri kullanıldı. Bazılarında jüri oyları, bazılarında halk oylamaları, bazılarında ise o yılki satış verileri gibi veriler kullanıldı. Ödül alan firmalara ODMD tarafından onaylanan logolar için bir yıllık kullanım hakkı da verildi.

ODMD Gladyatör - Satış ve İletişim Ödülleri'nin kazananları

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

Renault En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

Fiat Egea En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: KGM-SsangYong

KGM-SsangYong En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KGM-SsangYong

KGM-SsangYong En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

Ford Transit En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

Fiat Yılın Dergi Uygulaması : Hyundai

: Hyundai Yılın Radyo Uygulaması: BYD

BYD Yılın Outdoor Uygulaması: Renault

Renault Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Volvo

Volvo Yılın Gazete Uygulaması: Ford

Ford Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Cupra City Garage İstanbul Açılışı

Cupra City Garage İstanbul Açılışı Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Fiat

Fiat Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Kia

Kia Yılın Sponsorluk Uygulaması: Toyota

Toyota Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Lexus

Lexus Yılın Jüri Özel Ödülü: BMW & Yuvam Dünya

BMW & Yuvam Dünya Yılın Basın Lansmanı: Renault Rafale

2024'te Türkiye'de en çok satılan otomobiller için: