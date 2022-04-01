ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin en aktif öğrenci topluluklarından biri olan ODTÜ İşletme Topluluğu tarafından düzenlenen Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılarına, teknoloji devlerinin ve ülkenin önde gelen girişimcilerin tecrübelerini dinleyip kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Yarışma, paneller ve oturumlar ile oldukça dolu bir programa sahip olan etkinlik bu sene yedinci kez gerçekleşiyor. Etkinliğin ilk günü olan 1 Nisan tarihinde finalist takımların ve jürinin katılımıyla online olarak Dijital Girişimcilik Yarışması gerçekleşecek. Ardından 2 ve 3 Nisan tarihlerinde ise katılımcıları birbirinden keyifli ve verimli paneller bekliyor olacak.

Katılımcılara sertifika da verilecek

Hem çevrimiçi hem de yüz yüze yapılacak etkinliğin yarışma günü olan 1 Nisan ve ardından 2 Nisan dijital olarak gerçekleşirken, etkinliğin üçüncü ve son günü olan 3 Nisan'da ise The Ankara Hotel'de ilham verici panel ve konuşmalar gerçekleşecek.

Katılımcılara sertifika da verilecek olan; kariyer planlarınıza katkı sağlayacak, network ağınızı genişletmenize yardım olacak etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayarak yerinizi ayırtabilirsiniz.