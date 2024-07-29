Rektör Açıkladı: ODTÜ'ye Yapay Zekâ Merkezi Kuruluyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversite bünyesinde yapay zekâ merkezi kurulacağını duyurdu. Merkezle ilgili detaylar, 1 yıl içinde açıklanacak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Anadolu Ajansı muhabirine önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada, ODTÜ'de bir yapay zekâ merkezi kurulması için hazırlıklara başlanıldığı ifade edildi. ÖDTÜ, yapay zekâ sektöründe Türkiye'nin öncüsü olmak istiyor.

Yapay zekâ, bir süredir hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. ChatGPT gibi teknolojiler ile istediğimiz her türlü çalışmayı yapabilir hâle geldik. İşte bunun farkında olan hükûmet de bir süre önce "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Eylem Planı"nı duyurdu. İşte ODTÜ'de kurulacak olan yapay zekâ merkezi projesi de tam olarak bu eylem planı kapsamında hayata geçirilecek.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök tarafından yapılan açıklama şöyle

Yapay zekâyla ilgili ODTÜ'de bir hub oluşturmak üzere çalışmalara başladık. Ön çalışmalarımızı yaptık. Bu alandaki uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yaklaşık bir yıl içinde basınla paylaşacağız.



Biliyorsunuz eylem planında bakanlıklara, YÖK'e, TÜBİTAK'a ve üniversitelere düşen farklı görevler var. ODTÜ, Türkiye Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Eylem Planı'na yapacağı katkılarla, yapay zekâ alanında ülkenin bilimsel ve teknolojik kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Bu alanda ileri araştırma merkezleri kurarak ve mevcut merkezleri güçlendirerek yapay zekâ projelerini destekleyecek, farklı disiplinlerde yapay zekâ dersleri ve lisansüstü programları sunarak öğrencilere ve araştırmacılara gerekli bilgi ve becerileri kazandıracağız.



Kendi oluşturacağımız hub üzerinden bu süreçte ulusal ve uluslararası boyutta katkı vermeye ve yer almaya devam edeceğimizi paylaşmak istiyorum. Oluşturma süreci devam eden ve içerisinde mühendislik fakültesi dışında diğer disiplinlerin de yer aldığı, araştırmacılarımızın, öğretim üyelerimizin oluşturduğu bu hub süreci içerisinde yerli ve millî teknolojilere elimizden gelen tüm katkıyı vermeye devam edeceğiz. Böylece bu süreçte öncü bir rol alacağız. Bu kapsamlı yaklaşım, ODTÜ'nün yapay zekâ alanında öncü bir rol üstlenmesini ve Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücünü artırmasını sağlayacaktır.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Eylem Planı ile ilgili detaylı bilgi için: