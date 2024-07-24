Türkiye'nin "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi"2024-2025 dönemi için güncellendi. İşte belirlenen yeni hedefler.

Yapay zekâ teknolojileri tüm dünyada gelişmeye ve büyümeye devam ederken Türkiye’den de bu konuda hamleler görüyorduk. Öyle ki 2021 yılında “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” yayımlanmıştı. Bu strateji, yapay zekâ uzmanı yetiştirmekten uluslararası iş birliklerini artırmaya kadar birçok hedefi içeriyordu.

Şimdi ise Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin 2024-2025 dönemini kapsayan planları açıklandı. Gelin bu planların detaylarına bakalım.

Dil modeli geliştirmekten yetenekli bireyleri ülkeye çekmeye kadar birçok hedef var

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre güncellenen strateji kapsamında teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda birçok yeni hedef belirlendi. Yeni yol haritası, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlandı.

Yapay zekâ alanındaki yetenekli bireylerin Türkiye’ye çekilmesini amaçlayan yeni mekanizmaların hayata geçirildiğini göreceğiz. Yapay zekâ konusunda çalışan akademisyenler ve uzmanlar, Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemiyle buluşturulacaklar.

Bunun yanı sıra Türkçe büyük dil modelleri (LLM) geliştirilmesi planlanıyor. Bilindiği üzere dil modelleri, günümüzdeki üretken yapay zekâ araçlarına güç veriyorlar. Strateji kapsamında yerli modellerin teknik ve etik standartlarını belirlemek üzere uzman komite oluşturulacak. Türkiye Büyük Dil Modeli Topluluğu ile de tüm ekosistemin katkısı alınacak. Aynı zamanda Türk cumhuriyetlerden veri temini ve modelin bu ülkelerde kullanımı için projeler de geliştirilecek.

Ayrıca büyük dil modelini geliştiren ülkeler veya bu konuda küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik ortaklıkların da artırılması planlanıyor. Plana göre hedef, küresel teknoloji firmalarının yapay zeka alanındaki AR-GE faaliyetlerini Türkiye'de yürütmelerine yönelik özel bir mekanizma oluşturmak.

Güvenilir yapay zekâ damgası oluşturulacak, Türkiye Yapay Zekâ Portalı kurulacak

Üretken yapay zekâ modellerinin denetim ve yasal uyumu için hamleler de yapılacağı belirtilmiş. Buna göre “Güvenilir Yapay Zekâ Damgası” oluşturulduğunu göreceğiz. Ayrıca "Yapay Zekâ Uygulamaları Hukuki Değerlendirme Rehberi" hazırlanacağı ve “Yapay Zekâ Değer ve İlkeler Etki Analizi Çerçevesi” oluşturulacağı gelen bilgiler arasında. Tüm bunlarla yapay zekânın güvenli olmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bir başka hamle ise yapay zekâ alanındaki iş gücünü artırmaya yönelik olacak. Uluslararası Lider/Genç Araştırmacılar ve Sanayi Doktora Programı destek miktarları ve bu programlardan yararlanan araştırmacıların sayısının artacağı söyleniyor. Devlet burslarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim için kontenjanlar çoğaltılacak. Bu alandaki öğrenci ve personel değişim faaliyetlerine de destek verilecek.

Bunlar dışında TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü yönetiminde "Türkiye Yapay Zekâ Portalı" kurulacağı da aktarılıyor. Ayrıca Yapay Zeka Enstitüsü kurumsal kapasitesinin tüm ekosistemi destekleyecek şekilde geliştirileceği ve enstitü bünyesinde "Temel Yapay Zekâ Araştırma Grubu" oluşturulacağı da söyleniyor.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'nin tüm detaylarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.