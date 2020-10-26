Ödüllü Bulmaca Oyunu Mulled 2, Android ve iOS'te Yayınlandı

Bu haberimizde, akıllı telefonunda oynayacak yeni bir oyun arayan okuyucularımızın göz atmak isteyebileceği bir oyunu aktarıyoruz. Henüz bu ay çıkan Mulled 2 adındaki oyun, bulmaca oyunu sevenlerin şans verebileceği bir yapım.

Akıllı telefonlarımızdaki uygulama mağazalarında gerçekten çok fazla sayıda oyun bulunuyor. Ancak bu oyunların hatırı sayılır bir kısmı farklı oyunların klonu olmaktan ya da keyif vermeyen ve eğlendirmeyen bir oynanışa sahip olmaktan çok uzak. Bu kadar oyunun arasında keyif veren bir oyun bulmak ise oldukça zor oluyor.

Bu haberimize konu olan Mulled 2, tüm bunlardan sıyrılmayı başarabilen bir oyun. Eğer ki bulmaca türündeki oyunları seviyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Mulled 2, Ürdün'de düzenlenen Pocket Gamer Connects'te Big Indie Pitch ödülünün sahibi olmayı da başarmıştı.

Oynaması ücretsiz bir bulmaca oyunu

(Mulled 2 oynanış videosu)

Hako Games tarafından geliştirilen oyun, adından da anlaşılabileceği gibi bir devam oyunu. Mulled 2, Mulled: A Puzzle Game'in mekaniklerini koruyarak yoluna devam ediyor. Oldukça basit bir tasarıma sahip olan oyunda amaç, beyaz pulları sarı noktalara sürüklemek.

Oyunda toplamda 100 bulmaca bulunuyor ve bulmacaların temel çözüm prensibi tamamen yukarıda anlattığımız gibi işliyor. Eğer ki 100 seviyenin tamamını bitirdiyseniz Mulled 2'de bulunan seviye oluşturma aracıyla kendi bulmacalarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Ancak bununla uğraşmak istemezseniz, diğer kullanıcılar tarafından hazırlanmış bulmacaları da oynayabilirsiniz.

Pocket Gamer'da yer alan habere göre Hako Games'in kurucuları Abdullah Konash ve Ahmad Al-Haddad, ilk Mulled oyunuyla da 2013 yılında Mobily Developer Ödülü kazanmayı başarmışlardı. Ayrıca Suudi Arabistan merkezli Hako Games'in Steam'de yayınladıkları Shout of Survival adında da bir oyunu bulunuyor.