Office 97'de 29 Yıllık Sürpriz Yumurta Bulundu!

Microsoft'un Office 97 içine yerleştirdiği bir sürpriz yumurta tam 29 yıl sonra bulundu. Meraklı bir kullanıcı tarafından bulunan sürpriz yumurta, Microsoft'un ikonik asistanı Clippy ile ilgiliydi. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un, Office 97'de yer alan Word uygulamasına bir sürpriz yumurta eklediği ortaya çıktı. 29 yıl önce yayımlanan uygulamada yer alan sürpriz yumurtanın bugüne kadar bulunamamış olması da dikkat çekiciydi. Gelin detaylara bakalım.

Microsoft'un ikonik ofis yardımcısı Clippy'yi hatırladınız mı? Bu çok sevilen araç, artık tarihin tozlu raflarına gömüldü. İşte Microsoft da söz konusu sürpriz yumurtayı tam olarak bu ikonik yardımcıya eklemiş. X'te Albacore ismini kullanıcı tarafından yapılan keşif, Clippy'yi geliştiren ekip hakkında bilgi almanızı sağlayan küçük bir ekran açılmasından ibaretti.

Office 97'deki sürpriz yumurta işte böyle görünüyor:

Office 97'nin sürpriz yumurtasını aktifleştirebilmek için CTRL tuşuna basılı tutarak araç çubuğunu ekranın en üstüne taşımak gerekiyor. Eğer zaten en üstteyse de kaldırıp yeniden bırakmak gerekecek. Ardından bu araç çubuğunun önce sol, sonra aşağı, ardından sağ ve en sonunda da yeniden üst kısma yerleştirilmesi ve ardından da CTRL tuşunun bırakılması gerekecek. Clippy'ye tam olarak "This is not a contest." ifadesinin yazılması ve Ara butonuna basılması ile de açılabilir ekran gösterilmeye başlıyor.

Sürpriz yumurta, oldukça uzun bir isim listesi sıralıyor. Tabii burada görülen isimlerin büyük bir çoğunluğu artık Microsoft bünyesinde çalışmıyor, emekliye ayrılmış olabilirler. Ancak yine de Office 97'yi 2026 yılında anabiliyor olmak çok güzel...

Office 97'deki sürpriz yumurtaya ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: