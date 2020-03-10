Bebeğini Virüsten Korumak İçin Oyundan İlham Alan Baba

Çin'in Şangay kentinde yaşayan ve eski cosplay sanatçısı olan bir baba, oğlunu virüsten korumak için fonksiyonel bir kostüm tasarladı fakat babanın tasarladığı kostüm, Death Stranding'de bebeğin bulunduğu kutuyla aynıydı.

Hideo Kojima’nın çıkardığı son oyun olan Death Stranding, çıkışıyla birlikte oyun tarzı nedeniyle oyuncuları ikiye bölmüş olsa da herkesin saygısını kazanmış bir yapım olarak biliniyor. Oyunu sevmeyenlerin kendilerine has nedenleri olsa da gerçek hayat uygulamalarında oyundan ilham alan insanlar da yok değil.

Oyunu çok seven birinin aldığı ilhamla geliştirdiği bir ürün bugün karşımıza çıktı. Bildiğiniz üzere Corona virüsü (COVID-19), günümüzde Antarktika hariç tüm kıtalarda görülmüş durumda. Virüs dünya genelinde bu kadar yayılmış durumdayken insanlar da kendi tedbirlerini alıyorlar. Bir Death Stranding hayranıysa çocuğunu korumak için aldığı tedbirle gündeme geldi.

Bebeğini korumak için Death Stranding'den ilham aldı:

Virüsün en fazla görüldüğü yerlerden biri olan Çin’in Şangay kentinde bir Death Stranding hayranı, bebeğini taşıyabilmek için oyunda gördüğümüz kutuya oldukça benzeyen bir kutu tasarladı. Oyun hayranının tasarladığı bu ilgi çekici kostüm, Çin’in TikTok’u olan Douyin’e yüklenen görüntülerle ortaya çıktı.

Aslında bu kostümü yapan kişi, hayatında ilk kez bir kostüm tasarlamamış. Görüntülerde gördüğümüz Bai Ying isimli adam, daha önce cosplay sanatçılığı yapmış bir kişi. Kostümüne dair bir açıklamada da bulunan Bai Ying, tasarladığı kutunun yalnızca görüntüden ibaret olmadığını da anlattı.

Bai Ying’in anlattıklarına göre bebeğin taşındığı kutu, içerisinde bir hava filtresi ve dışarıdaki havanın durumunu gösteren bir adet ekrana sahip. Kutu, önünde plastik bir çıkıntı bulunduran eski bir sırt çantasından yapılmış. Ying, bebeğe istediği anda erişebilmek için kutuya bir de delik eklemiş.

Corona virüsü ve Death Stranding etiketleriyle paylaşım yapan Bai Ying, kostümün asıl amacını aslında bu etiketlerle anlattı. Kendi oğlunu korumak için sevdiği bir oyundan ilham alan baba, fonksiyonel kostüm tasarımıyla birlikte birçok kişinin takdirini kazandı.