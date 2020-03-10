Türkiye’de Corona Virüsü Olma İhtimali Çok Yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne karşı alınan önlemleri açıkladı. Sağlık Bakanı, virüse karşı alınan önlemleri anlattıktan sonra Türkiye’de corona virüsü olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık Komisyonu’nda corona virüsü ile ilgili Türkiye’nin aldığı önlemleri açıkladı. Sağlık Bakanı, corona virüsüne karşı nasıl mücadele edileceğini belirlemek için yetkin insanlardan oluşan bir bilim kurulunun oluşturulduğunu bildirdi. Oluşturulan bilim kurulu, Türkiye’nin corona virüsüne karşı alacağı önlemler için bir rehber hazırladı.

Bilim kurulunun vakanın tanımı, vaka yönetimi ve kontrolünün nasıl yapılacağı ile ilgili hazırladığı rehberin sürekli yeni bilgilerle güncellendiği de açıklandı. Oluşturulan bu rehber şu anda hastanelerde doktorlar tarafından kullanılıyor.

Bakan Koca, corona virüsünün Çin’de ortaya çıkmasının ardından 5 Şubat’ta Türkiye’nin Çin’le olan bütün uçuşları durduğunu hatırlattı. Sağlık Bakanı, komşumuz İran’da da corona virüsü salgınının görülmesi üzerine İran’la olan sınır kapılarının hızlı bir şekilde kapatıldığını sözlerine ekledi. Bakan, corona virüsü salgını konusunda İtalya’nın da bir odak olmaya başladığını söyledi.

Sağlık Bakanı, Avrupa ve İran’la yoğun ilişkilerimizin olmasının Türkiye’de corona virüsü olma ihtimalini yükselttiğini söyledi. Bakan, ihtimalin yüksek olmasına rağmen ülkede henüz tespit edilmiş bir corona virüsü vakası olmadığını da ifade etti. Virüs salgını sorununun küresel olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, mücadelenin vatandaşlarla beraber ulusal olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Yurtdışından gelen vatandaşlara da bir çağrı yapan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşların ülkeye girdikten sonra 14 gün boyunca evde çıkmamalarını istedi.

Sağlık Bakanı'nın açıklamaları şu şekilde;

“Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ama virüs tespit edilebilmiş değil. Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemiyorum, işin gerçekliği var. Yurt dışına yoğun giden gelen insanımız var. Oradan enfeksiyonu almadığını kim söyleyebilir? O nedenle bizim bu dönemde ısrarla ifade etmiştim, "sorun küresel ama mücadelemiz ulusal" Bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor"

Fahrettin Koca, hızlı tanı kitinin Türkiye’de geliştirildiğini, bu kit ile 90 ile 120 dakika arasında virüs tespitinin yapılabildiğini açıkladı. Türkiye’de geliştirilen bu hızlı tanı kitinin başka ülkeler tarafından da istendiği belirtildi. Bakan aynı zamanda 101 hastanenin olabilecek vakalar için karantina hastaneleri olarak belirlendiğini söyledi.