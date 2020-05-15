Öğrenciler, İptal Olan Mezuniyetlerini Minecraft'ta Yapacak

Daha önce de birkaç kez gördüğümüz Minecraft’ta düzenlenen mezuniyet törenlerine bir örnek daha eklenmek üzere. Salgın nedeniyle mezuniyet töreni iptal olan Rochester Teknoloji Enstitüsü, töreni Minecraft’ta düzenleyecek.

Dünya’nın en çok satan video oyunu unvanının güncel sahibi Minecraft, bugüne kadar pek çok ilginç temayla karşımıza çıktı. İçinde her şeyin yapılmasına imkân sağlayan popüler oyun, koronavirüs nedeniyle kapatılan okullar için bir eğitim platformu hâline bile dönüştürüldü.

Hiçbir şekilde sınıra sahip olmayan Minecraft, son olarak bir mezuniyet töreninin ev sahibi oldu. ABD’deki Rochester Teknoloji Enstitüsü öğrencileri, bu yıl iptal edilen mezuniyet törenlerini bir şekilde düzenlemek isterken akıllarına Minecraft geldi ve oyun, öğrencilerin mezuniyet töreninin düzenleneceği platform oldu.

Mezuniyet Minecraft'a taşındı:

Enstitüde bulunan ‘Electronic Gaming Society (Elektronik Oyun Topluluğu)’, mezuniyeti Minecraft’ta düzenlemeye karar verdi. Sonuç olarak topluluk içinde yer alan öğrenciler, oyun içinde mezuniyet temasına uyan ve okullarını andıran bir sahne, podyum, sandalyeler ve özel tasarlanmış bir dış görünüm oluşturdular.

Peki bir mezuniyet töreninde belgeleri dağıtacak kişinin yerine ne koyulacaktı? Enstitü öğrencilerinin bu konuda oldukça yaratıcı düşündüklerini söylemek gerekiyor çünkü öğrenciler, enstitünün başkanını oyun içinde yer alan Demir Golem olarak gösterme kararı aldılar.

Enstitü öğrencileri, başkanlarının yüzünü ve takım elbisesini bir Demir Golem dış görünüşü hâline getirdiler. Başkan şeklindeki bu Demir Golem, mezuniyet sırasında öğrencilere diplomalarını fırlatacak ve onları bir nevi tebrik etmiş olacak. Bunun dışında mezuniyet için hazırlanan öğrenciler, yalnızca bu kadarla da sınırlı kalmayacaklar.

Enstitüde bahsettiğimiz toplulukta yer alan öğrenciler, kendi kampüslerini Minecraft dünyasında birebir oluşturacaklar. Öğrenciler, kampüslerinin üzerinde çalışılan hâlini YouTube kanallarındaki videoda da paylaştılar. Bir şekilde bu garip mezuniyet törenini izlemek isterseniz, törene 15 Mayıs günü Minecraft hesabınızla katılabilirsiniz. Oyuna sahip değilseniz töreni Twitch, YouTube ve Mixer üzerinden de izleyebilirsiniz.