Öğrenciler, Topraksız ve İnsansız Tarım Sistemi Geliştirdi

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, topraksız ve insansız tarım sistemi geliştirdi. TEKNOFEST 2021'de 3.lük elde eden proje; topraksız tarım uygulaması için hızlı ve maliyeti uygun üretimi amaçlıyor.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gören bir grup öğrenci, topraksız tarım teknolojisinde insan etkisini sınırlayan bir sistem geliştirdi. Projenin mimarı olan öğrenciler; topraksız ve insansız bir şekilde tarım yapmaya imkan sağlayan sensörlü, görüntü işlemeli robotik kol sistemine “Yeni Nesil Akıllı Tarım Sistemi” adını verdi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021’e “Genç Makers Takımı’ olarak katılan öğrencilerin bu çalışması, ‘Tarım Teknolojileri’ kategorisinde üçüncü oldu. Projenin, başrolünde Matt Damon’ın oynadığı, Mars’a göreve giden bir astronotun hikayesini anlatan 'The Martian' filmindeki bitki yetiştirme sistemine olan benzerliği de dikkat çekti.

Topraksız, hızlı ve maliyeti düşük üretim

Genç Makers Takımı’nın kurucusu Muhammet Celalettin, takımın üyesi Sedat Demircialan ve danışmanları Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, topraksız tarım uygulaması için maliyeti uygun ve hızlı üretim amacıyla kolları sıvadı. Topraksız tarım yöntemiyle tasarlanan projeye, robotik teknolojiler ve otomasyon da dahil edildi.

Sınırlı kaynakla olabildiğince kaliteli ürün yetiştirilmesine olanak sağlayan sistem prototipinde, yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisi sayesinde bitki, en iyi koşullarda daha verimli bir şekilde yetişiyor. Bitkinin gelişimindeki verileri işleyip gerektiğinde bitkiye müdahale eden sistem, uygun ortam ve değerleri de hazırlayıp rekolteyi artırıyor.

Selçuk Üniversitesi’ni, TEKNOFEST 2021'de en iyi şekilde temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını kaydeden danışman Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, "Sistem su içinde bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerini ve suyun 'pH' seviyesini istenilen düzeyde otomatik olarak ayarlayan bir düzenekten oluşuyor. Led sistemiyle bitkinin duyduğu ışık ihtiyacını karşıladık. Sistemimizin üzerine yerleştirdiğimiz robot kol da görüntü işleme teknikleriyle çalışan bir sistem. Bunu bir demo olarak tasarladık ama ilerleyen süreçte bu kamera sisteminin hasat işlemlerinde ya da bitkilerin hastalıklarının tespit edilmesi gibi işlemlerde de kullanılmasını düşünüyoruz." diyerek geliştirdikleri sistemin yeni nesil bir topraksız sistem olduğunu belirtti.

Her şartta gıda üretebilmeyi amaçlayan yeni nesil tarım sistemi

Projelerinin diğer topraksız tarım sistemlerinden farklı olduğuna vurgu yapan Takım Kaptanı Özer, yaptığı açıklamada "Sensörlerin yanında bitkinin sağlık durumunu incelemek için görüntü işleme tekniklerini kullandık. Görüntü işlemeyle de bitkinin kök gelişimi, yaprakta bir patolojik bir sıkıntı var mı, bunları tespit ediyoruz. Direkt sofraya koyulabilecek doğal ilaçsız bir ürün yetiştiriyoruz. Temiz bir ürün sunmak için robotik kol ünitesi oluşturduk. İleride ekim, dikim ve hasat işlemlerinde de bu sistem kullanılabilecek." ifadelerine yer verdi.

Yeni nesil tarım sistemi oluşturmayı ve her şartta gıda üretebilmeyi amaçladıklarına vurgu yapan Özer, sözlerine "Depremin olduğu bir bölgede, askeri bir alanda veya toprağın elverişli olmadığı bölgelerde iklime bağlı kalmaksızın ürün yetiştirme fikriyle bu yola çıktık. Milli savunma ne kadar önemliyse toprağımız da bizler için o kadar önemli. Ürünümüz ilerleyen aşamalarda bir konteynere adapte edilerek, kutuplarda ya da çöllerde de taze üretimin mümkün olabileceğini hedefliyoruz. Örneğin bir çölde taze marullar yetiştirebiliriz. Hem kullanıcıya taze üründe bir çözüm oluyor hem de diğerlerine oranla daha ucuz bir tüketim planı oluşturuyoruz." şeklinde devam etti.

Proje, TEKNOFEST’te oldukça büyük bir ilgiyle karşılanırken Özer, ilerleyen zamanlarda hayata geçirmek istedikleri projeler için daha fazla takım arkadaşına ihtiyaçları olduğunu ve ilgilenen kişileri takıma beklediklerini de belirtti.