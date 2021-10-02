BepiColombo’dan Beklenen Merkür Fotoğrafı Geldi

Avrupa Uzay Araştırma Ajansı ve Japon Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından geliştirilen uzay aracı BepiColombo'nun Merkür'e en yakın noktadan kaydettiği fotoğraf geldi. İlerleyen günlerde daha çok fotoğraf gelmesi bekleniyor.

Avrupa Uzay Araştırma Ajansı (ESA) ve Japon Havacılık ve Uzay Ajansı (JAXA) iş birliği ile Merkür’ü araştırma çalışmaları için geliştirilen robotik uzay aracı BepiColombo, dün gece Merkür’e en yakın noktaya ulaştı.

Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın konumda bulunan gezegen Merkür, yoğun sıcaklığı ve çekirdek yapısıyla bilinmezliklerle dolu. Merkür'ü araştırmak için Avrupa ve Japon uzay araştırma şirketleri bir robotik uzay aracı geliştirdi. ESA ve JAXA’nın geliştirdiği iki farklı uzay aracının kombinasyonu olan BopiColombo, 7 yıl sürecek yolculuğuna 2018’de başlamıştı. Dün gece Dünya’nın üzerinden geçerek Merkür’e en yakın konuma geldi. Merkür’ün en yakın konumdan çekilen ilk fotoğrafı ise bugün yayınlandı. İlerleyen günlerde daha çok fotoğraf gelmesi bekleniyor.

Merkür'e en yakın noktadan çekilen ilk fotoğraf:

BopiColombo'dan beklenen Merkür fotoğrafı geldi. Bu fotoğraf siyah beyaz ve günümüz teknolojisi göz önünde bulundurulduğunda düşük bir kaliteye sahip olsa da araştırmacılar için oldukça büyük bir öneme sahip. Uzay aracının şu anki donanımı yüksek çözünürlüklü bilim kameralarının kullanılabilmesi için uygun değil. İki parçadan oluşan aracın dışına monte edilmiş birkaç izleme kameraları yer alıyor. Merkür’ün bu ilk fotoğrafı BepiColombo’nun yan tarafında bulunan düşük çözünürlüklü bir izleme kamerasıyla çekildi. Bugün paylaşılan ilk fotoğraf, hafta içine kadar paylaşılacak diğer fotoğraflar için daha çok merak uyandırdı.

BepiColombo’nun yolculuğu nasıl olacak?

2018’de başlayan yolculuk 2023, 2024 ve 2025’te de Merkür’ün yörüngesine girme çalışmalarıyla devam edecek. 2026’da gerçekleşmesi planlanan operasyonlara başlayabilmek için BepiColombo’nun Merkür’ün yörüngesinde düzenli bir konumda görülmesi gerekiyor. Bu robotik uzay aracının iki parçadan oluştuğundan bahsetmiştik. Avrupa ve Japon uzay araştırma şirketlerinin geliştirdiği bu iki parça, Merkür’ün yörüngesine girmesiyle ayrılacak ve farklı görevleri olacak.

Avrupa’nın Gezegensel Yörünge Aracı (MPO), Merkür arazisini haritalamak, yüzey yapısı hakkında bilgi toplamak, yer şekillerinin yüksekliklerini hesaplamak ve iç yapısını algılamak için tasarlandı. Japonya’nın Manyetosferik Yörünge Aracı (MMO) ise öncelikle Merkür’ün manyetik alanını inceleyecek. Güneşten uzaklaşan parçacıklarıyla dalgalanan kütlesi ‘güneş rüzgarları’ ile Merkür’ün etkileşimini araştıracak.

Araştırmacılar eşzamanlı sürdürülen bu çalışmalarla “sıcak küçük dünya” olarak tanımlanan Merkür hakkında birçok bilmecenin çözüleceğini umuyor.