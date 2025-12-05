"Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz" Teklifi Geçerse Fiyatlar Nasıl Değişecek? (iPhone, PlayStation ve Dahası)

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde öğrencilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinden çalışıldığından bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre mevcutta üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletilecekti. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda pek çok genç, teknolojik ve elektronik ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma imkânı yakalayacak.
Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Ancak günümüz koşullarında bunun uygulanabilirliği kalmadı. İşte üzerinde çalışılan yeni düzenleme, fiyat üst limitini ve yerli üretim zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yeni düzenlemedeki tek şart, ürünün 2 yıl boyunca kullanılmaya devam etmesi.
Peki bu düzenleme ile fiyatlar nasıl değişir?
Biz de Webtekno olarak, bu düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğunu varsaydık ve bazı hesaplamalar yaptık. Aşağıda paylaştığımız tabloyu detaylıca inceleyerek, seçtiğimiz bazı ürünlerin ÖTV'siz fiyatlarını siz de inceleyebilirsiniz:
|Ürün
|Normal Fiyatı
|ÖTV'siz Fiyatı
|iPhone 17 Pro
|107.999 TL
|71.999 TL
|iPhone 17
|77.999 TL
|51.999 TL
|iPhone Air
|97.999 TL
|65.332 TL
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|93.499,00 TL
|62.332 TL
|Samsung Galaxy S25
|61.499,00 TL
|40.999 TL
|Samsung Galaxy Z Fold7
|109.499,00 TL
|72.999 TL
|PlayStation 5 Pro (2 TB)
|59.999 TL
|49.999 TL
|Xbox Series S (512 GB)
|21.999 TL
|18.332 TL
Yukarıdaki tabloda Apple ile Samsung'un sağladığı resmî fiyatları aldık. PlayStation ile Xbox Series S'te ise MediaMarkt fiyatlarından yararlandık. Merak edenler için; akıllı telefonlarda yüzde 50, konsollarda ise yüzde 20 ÖTV uygulandığını belirtelim.
Düzenleme ile ilgili detaylı bilgi için:
Şunu belirtmekte fayda var: Şu an için sevinmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Düzenleme henüz yasalaşmadı. Ancak bu tarz bir düzenleme ile öğrenciler, bir nebze daha nefes almış olacaklar. Tabii düzenleme, art niyetli bireyler tarafından suistimal edilmezse...