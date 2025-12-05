Tümü Webekno
"Öğrencilere ÖTV'siz Elektronik Cihaz" Teklifi Geçerse Fiyatlar Nasıl Değişecek? (iPhone, PlayStation ve Dahası)

TBMM'ye sunulan yeni bir düzenleme ile üniversite öğrencilerinin ÖTV'den muaf elektronik ürün alması amaçlanıyor. Peki bu düzenleme yürürlüğe girerse iPhone 17 ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi popüler ürünlerin fiyatları nasıl değişir?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde öğrencilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinden çalışıldığından bahsetmiştik. Yapılan açıklamaya göre mevcutta üniversite öğrencilerine yönelik uygulanan ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletilecekti. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda pek çok genç, teknolojik ve elektronik ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma imkânı yakalayacak.

Mevcuttaki düzenlemeye göre üniversite öğrencileri, fiyatı 9.500 TL'yi geçmeyen yerli akıllı telefon, bilgisayar ve tablet modellerinde vergiden muaf oluyorlar. Ancak günümüz koşullarında bunun uygulanabilirliği kalmadı. İşte üzerinde çalışılan yeni düzenleme, fiyat üst limitini ve yerli üretim zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Yeni düzenlemedeki tek şart, ürünün 2 yıl boyunca kullanılmaya devam etmesi.

Peki bu düzenleme ile fiyatlar nasıl değişir?

Başlıksız-1

Biz de Webtekno olarak, bu düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğunu varsaydık ve bazı hesaplamalar yaptık. Aşağıda paylaştığımız tabloyu detaylıca inceleyerek, seçtiğimiz bazı ürünlerin ÖTV'siz fiyatlarını siz de inceleyebilirsiniz:

Ürün Normal Fiyatı ÖTV'siz Fiyatı
iPhone 17 Pro 107.999 TL 71.999 TL
iPhone 17 77.999 TL 51.999 TL
iPhone Air 97.999 TL 65.332 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra 93.499,00 TL 62.332 TL
Samsung Galaxy S25 61.499,00 TL 40.999 TL
Samsung Galaxy Z Fold7 109.499,00 TL 72.999 TL
PlayStation 5 Pro (2 TB) 59.999 TL 49.999 TL
Xbox Series S (512 GB) 21.999 TL 18.332 TL

Yukarıdaki tabloda Apple ile Samsung'un sağladığı resmî fiyatları aldık. PlayStation ile Xbox Series S'te ise MediaMarkt fiyatlarından yararlandık. Merak edenler için; akıllı telefonlarda yüzde 50, konsollarda ise yüzde 20 ÖTV uygulandığını belirtelim.

Düzenleme ile ilgili detaylı bilgi için:

Üniversite Öğrencilerine "ÖTV'siz Bilgisayar, Telefon" Teklifi Meclise Sunuldu (Ama Bir Şartı Var) Üniversite Öğrencilerine "ÖTV'siz Bilgisayar, Telefon" Teklifi Meclise Sunuldu (Ama Bir Şartı Var)

Şunu belirtmekte fayda var: Şu an için sevinmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. Düzenleme henüz yasalaşmadı. Ancak bu tarz bir düzenleme ile öğrenciler, bir nebze daha nefes almış olacaklar. Tabii düzenleme, art niyetli bireyler tarafından suistimal edilmezse...

YORUMLAR

