Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, sınavda eksi net yapan öğrenciler de üniversite programlarına yerleşmeye başladı. Bu veriler YÖK Atlas'a da yansıdı.

Yükseköğrenim Kurulu, Atlas verilerini güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte baraj puan uygulamasının kaldırılmasının üniversitelere olan etkisi de ortaya çıktı. Bazı öğrencilerin genel toplamda bazı öğrencilerin de alan derslerinde eksi netle yerleşebildikleri ortaya çıktı.

YÖK Atlas'ta yer alan verilere göre bazı bölümlerde okuyan öğrenciler -8,75, -7,25, -9,5 gibi netlerle bu bölümlere yerleşti. Aralarında en dikkat çekenlerden biri ise Türkçe bölümünde -7,5 net yapan bir öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşmesi oldu. Eksi net ile alım yapan bölümler arasında başı ise önlisans programı olan çocuk gelişimi bölümü çekti. Bu bölümlere yerleşen öğrencilerin büyük çoğunluğunun vakıf üniversitelerinde öğrenim görmesi dikkat çeken bir başka nokta oldu.

Türkçe netleri eski olan edebiyat öğrencileri var

Bir diğer dikkat çekici nokta ise Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne giren ancak Türkçe netleri 0'ın altında olan öğrencilerin sayısının fazlalığı oldu. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi, eksi Türkçe neti yapan öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleştirildiği üniversiteler oldu. Tarih, fizik, kimya gibi bölümlerde de kendi bölümleriyle ilgili derslerde eksi net yapan öğrenciler göze çarptı.

Fizik:

Uludağ Üniversitesi 0 Selçuk Üniversitesi -0,75 Abant İzzet Baysal Üniversitesi -0,25 Harran Üniversitesi 0

Kimya

Namık Kemal Üniversitesi -0,75 Sütçü İmam Üniversitesi -1,75 Binali Yıldırım Üniversitesi 0 Harran Üniversitesi 0

Coğrafya

M. Akif Ersoy Üniversitesi -0,25 Kastamonu Üniversitesi -0,25 Karatekin Üniversitesi -0,25

Tarih-1

Dumlupınar Üniversitesi -1,75 Celal Bayar Üniversitesi -1 İnönü Üniversitesi -0,5 Karabük Üniversitesi -1,25

Tarih-2

Ömer Halisdemir Üniversitesi -0,5 Kırıkkale Üniversitesi -0,25 Trakya Üniversitesi 0 Yeditepe Üniversitesi -0,75

Burada sözü geçen eksi net yapan öğrenciler, sınav sonucu başarı sıralamasında 1,5 milyon bandında bir noktada yer aldı. Sınava giren öğrenci sayısı ise 2 milyona yakındı. Hiçbir şey işaretlemeyerek bile daha başarılı olabilecek ve daha çok puan alabilecek bu öğrencilerden daha kötü sonuçlara imza atan yaklaşık 500 bin öğrenci daha bulunuyor. Sınava giren öğrencilerin kabaca 3'te 1'i boş kâğıttan daha kötü bir kâğıt veriyorsa sorumlunun kim olduğunu belki de tekrar düşünmek gerekiyor.