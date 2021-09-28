Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir devam eden yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, okullarda yüz yüze eğitime devam edileceğini gözler önüne seriyor.

27 Eylül, Türkiye için kritik bir gündü. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekibini de toplayarak bir kabine toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararlar alınması bekleniyordu ancak pek de böyle olmadı. En azından bildiklerimizin dışında bir şey yaşanmadı. Vatandaşın en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi ise eğitimle ilgili alınabilecek olası yeni bir karardı.

Yüz yüze eğitime başlanmış olması, pandemi sürecini daha da zorlaştırdı. Hal böyle olunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili neler söyleyeceği merak konusu olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, yüz yüze eğitime devam edileceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Açıklamada öne çıkanlar şöyle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle salgın döneminde teknolojinin imkanlarından istifade ile uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitim öğretimin yerini alamadığını gördük. Bunun için bu yıl her kademedeki eğitim kurumunun faaliyetini yüz yüze sürdürmesi konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. Ülke genelindeki resmi ve özel 71 bin 320 okulda bir milyon 172 bin öğretmenle 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur ama bunlar da ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir.

Okullarımızda yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bu dönem için 722 milyonluk bir ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut 71 bin temizlik personelini 42 bin ilave ile 113 bine çıkarttık. Öğrencilerimizin neredeyse tamamının derslere katılması çocuklarımızın okulu özlediğini gösteriyor. Öğretmenlerimizin aşılama oranı artarken, velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencilerimizi de yüz yüze eğitimin kesintisiz şekilde devamı için aşı olmaya davet ediyoruz.

Bugünden itibaren de pak çok üniversitemiz önceden ilan ettikleri akademik takvime uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. İnşallah önümüzdeki hafta da Külliyemizde üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak bir akademik yıl açılış töreni gerçekleştireceğiz."