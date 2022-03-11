Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçeler - 11 Mart

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, şiddetini artırarak devam ediyor. Valiliklerse birbirlerinin peşi sıra açıklamalarda bulunarak okulların tatil edildiğini duyuruyorlar. İşte 11 Mart'ta okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Türkiye, birkaç gündür kar yağışının etkisine girmiş durumda. Yaz mevsimini seven vatandaşlar, mart ayının gelişi ile bir nebze de olsa sevinmişlerdi ancak baharın habercisi olan mart ayı, beklenenin aksine kar yağışları ile soğuğu yeniden getirdi. Öyle ki bugün Türkiye'nin neredeyse her yerinde kar yağıyor ve hal böyle olunca da valilikler, harekete geçmiş durumda. Ülkenin ciddi bir bölümünde okullar tatil edilmiş durumda.

Gelen bilgilere baktığımızda; ülkenin doğusundan batısına kadar hemen her yerde kar tatillerinin olduğunu görüyoruz. Üstelik bu haberi yazarken bile bazı valiliklerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün okula gideceksiniz, bulunduğunuz ilin valiliğinden bilgi almanızı şiddetle tavsiye ederiz. Peki şu ana kadar gelen bilgilere göre hangi illerde okullar tatil?

İşte okulların tatil edildiği şehirler - 11 Mart

Bitlis: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Erzurum: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okullar tatil.

Aziziye, Palandöken ve Yakutiye'de okullar tatil. Balıkesir: Savaştepe, Karesi, Altıeylül, İvrindi, Kepsut, Dursunbey'de okullar tatil.

Savaştepe, Karesi, Altıeylül, İvrindi, Kepsut, Dursunbey'de okullar tatil. Samsun: Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy'de bazı okullar tatil. (Okullarla iletişime geçilmeli.)

Canik, Havza, Kavak, Salıpazarı ve Tekkeköy'de bazı okullar tatil. (Okullarla iletişime geçilmeli.) Zonguldak: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Bartın: Bartın Üniversitesi tatil.

Bartın Üniversitesi tatil. Tekirdağ: Çerkezköy'de okullar tatil.

Çerkezköy'de okullar tatil. Kars: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Bayburt: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Sinop: Ayancık, Boyabat ve Durağan'da okullar tatil.

Ayancık, Boyabat ve Durağan'da okullar tatil. Konya: Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te okullar tatil.

Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük'te okullar tatil. Kayseri: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Ordu: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Karaman: Başyayla'da okullar tatil.

Başyayla'da okullar tatil. Giresun: Çamoluk'ta okullar tatil.

Çamoluk'ta okullar tatil. Çanakkale: Biga ve Bayramiç'te okullar tatil.

Biga ve Bayramiç'te okullar tatil. Nevşehir: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Hakkari: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Muş: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Kahramanmaraş: Ekinözü'nde taşımalı eğitim tatil.

Ekinözü'nde taşımalı eğitim tatil. Afyonkarahisar: Emirdağ, Bolvadin ve Bayat'ta tüm okullar tatil. Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar'da taşımalı eğitim tatil.

Emirdağ, Bolvadin ve Bayat'ta tüm okullar tatil. Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar'da taşımalı eğitim tatil. Bursa: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Sakarya: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Düzce: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Bolu: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Bursa: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Bilecik: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Muğla: Kavaklıdere'de okullar tatil.

Kavaklıdere'de okullar tatil. Gümüşhane: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Niğde: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Bitlis: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Isparta: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Kastamonu: Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt ,Cide, Küre ve Şenpazar'da okullar tatil.

Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt ,Cide, Küre ve Şenpazar'da okullar tatil. Samsun: Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent'te okullar tatil.

Alaçam, Canik, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent'te okullar tatil. Zonguldak: İl genelinde okullar tatil.

İl genelinde okullar tatil. Muş: İl genelinde okullar tatil.

Bu kentlere ek olarak İstanbul gibi bazı şehirlerimizde okullar zaten geçtiğimiz günler itibarıyla tatil edilmişti...