Türkiye, son yılların en sert kış mevsimini geçiriyor. Takvimler 21 Mart 2022'yi gösteriyor olmasına rağmen ülkenin ciddi bir bölümü kar yağışının etkisi altında ve bu da hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki bahar mevsiminde olmamıza rağmen bugün bazı şehirlerde okullar tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışlarının bir süre daha etkili olabileceğini, hatta nisan ayında İstanbul'a kar yağabileceğini söylüyorlar. Yani bu soğuklar, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.
Bugünkü duruma baktığımızda, büyük şehirlerde kar tatili yok. Ancak başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere rakımın yüksek olduğu kentlerde okullar tatil edilmiş durumda. Gelin lafı daha fazla uzatmadan, okulların tatil edildiği şehirlere yakından bakalım.
Okulların tatil edildiği şehirler - 21 Mart 2022
- Ardahan: İl genelinde okullar tatil.
- Ağrı: Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim bünyesindeki okullar bugün tatil.
- Artvin: Şavşat'ta okullar tatil.
- Amasya: Taşımalı eğitim bugün tatil.
- Bolu: İl genelinde okullar tatil.
- Düzce: İl genelinde okullar tatil.
- Erzurum: Tortum, Pazaryolu, Uzundere ile İspir'deki okullar tatil. Pasinler'de taşımalı eğitim tatil.
- Gümüşhane: Torul ve Kürtün'de okullar tatil.
- Giresun: Dereli ve Güce'de tüm okullar tatil. Merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerine bağlı tüm köy okulları tatil.
- Kars: İl genelinde okullar tatil.
- Samsun: Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent'te okullar tatil.
- Siirt: Pervari'de okullar tatil.
- Sinop: Türkeli ve Dikmen'de okullar tatil.
- Kastamonu: Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı'da tüm okullar tatil. Cide ve İhsangazi'de taşımalı eğitim tatil.
- Kütahya: Domaniç'te okullar tatil.
- Iğdır: Tuzluca'da okullar tatil.
- Ordu: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey'de okullar tatil. Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye'de ise taşımalı eğitim tatil.
- Rize: Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere'de taşımalı eğitim tatil.
- Tokat: İl genelinde taşımalı eğitim tatil. Reşadiye'de tüm okullar tatil.
- Bartın: Ulus'ta tüm okullar tatil.
- Van: Gevaş'ta tüm okullar tatil.
- Zonguldak: Devrek, Gökçebey ve Gümeli'de taşımalı eğitim tatil.