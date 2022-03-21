Kar esareti ülkemizi etkilemeye devam ediyor. Öyle ki bugün de 22 ilde okullar tatil edilmiş durumda. Yağışlı ve soğuk havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor. Peki 21 Mart 2022'de hangi şehirlerdeki okullar tatil?

Türkiye, son yılların en sert kış mevsimini geçiriyor. Takvimler 21 Mart 2022'yi gösteriyor olmasına rağmen ülkenin ciddi bir bölümü kar yağışının etkisi altında ve bu da hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki bahar mevsiminde olmamıza rağmen bugün bazı şehirlerde okullar tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışlarının bir süre daha etkili olabileceğini, hatta nisan ayında İstanbul'a kar yağabileceğini söylüyorlar. Yani bu soğuklar, bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Bugünkü duruma baktığımızda, büyük şehirlerde kar tatili yok. Ancak başta Doğu Anadolu bölgesi olmak üzere rakımın yüksek olduğu kentlerde okullar tatil edilmiş durumda. Gelin lafı daha fazla uzatmadan, okulların tatil edildiği şehirlere yakından bakalım.

Okulların tatil edildiği şehirler - 21 Mart 2022