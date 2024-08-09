OLED ekranlı iPad Air ve Mini'nin tanıtım tarihine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre cihazlar, beklenenden 2 yıl daha erken çıkış yapabilirler.

Apple, geçtiğimiz aylarda M4 işlemciye sahip yeni iPad Pro’yu tanıtmıştı. Bu model, buna ek olarak iPad cihazlarda bir ilke imza atarak LCD’yi bırakmış ve resmen OLED ekrana geçiş yapmıştı. Ancak sadece Pro modelde bunu görmüştük.

Kullanıcılar, OLED ekranlı iPad Air ve iPad mini’nin ne zaman geleceğini merak ediyordu. Şimdiye kadarki sızıntılarda bayağı bir bekleyebileceğimiz görülmüştü. Ancak bugün güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiler, beklenenden daha yakın bir zamanda çıkış yapabileceklerini gösterdi.

OLED ekranlı iPad Air ve mini, 2026’da gelebilir

Kore’den güvenilir sızıntılarıyla bildiğimiz The Elec’in aktardığına göre hem iPad Air hem de iPad mini, en erkan 2026’da OLED ekrana kavuşabilirler. Yani daha ucuz modellerde artık LCD görmememize az kaldı demek mümkün.

Bu haberin sevindirici olduğunu başta belirtmişti. Çünkü daha önce çıkan ibazı ddialarda OLED ekranlı iPad Air modelinin 2028 veya sonrasında gelebileceği ifade ediliyordu. Bazılarında ise 2026 işaret ediliyordu. Bugünkü iddia da bunu destekleyerek o kadar da beklemeyeceğimizi gösterdi. Tabii ki iPad Pro’daki gelişmiş tandem OLED’le mi sunulacaklarını bilmiyoruz. Ancak daha uygun fiyatlı oldukları için bu gelişmiş OLED formunu görme ihtimalimiz düşük.

Apple’ın OLED’i getirmek için bu kadar beklemesi şaşırtıcı değil. Şirket, iPhone gibi diğer cihazlarında da bu tarz yenilikleri önce Pro modellere, daha sonrasında ise standart modellere getiriyor.

OLED ekranlı iPad Pro'nun özellikleri için: