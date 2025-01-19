Yeni bir iddiaya göre Apple, uzun yıllardır beklenen OLED ekranlı MacBook Air'ı 2 yıl daha erteledi. Ertelemenin, OLED iPad Pro'ların düşük satışları nedeniyle olduğu aktarıldı.

Apple, çok satan dizüstü bilgisayar modeli MacBook Air’ın panellerinde OLED’e geçerek büyük değişiklikler yapmayı uzun yıllardır planlıyordu. Ancak bu cihazlar, farklı nedenlerden dolayı daha önce birkaç kez ertelenmişti.

Şimdi ise konu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. The Elec tarafından paylaşılan rapora göre şirket, OLED’li MacBook Air’ı bir kez daha erteledi.

2027 yerine 2029’da gelecek

Gelen bilgilere göre şirket, artık OLED ekranlı MacBook Air modelleri için 2029 yılını hedeflemeye başladı. Cihazların normalde 2027’de gelmesi bekleniyordu ancak iddia doğruysa 2 yıl daha fazla beklememiz gerekecek.

Apple, en son OLED ekranlara 11 ve 13 inçlik M4 çipli iPad Pro modelleriyle geçiş yapmıştı. Ancak The Elec’e göre OLED’li iPad Pro’ların beklenen satış performansını göstermemesi, OLED’li MacBook Air’ın ertelenmesine neden oldu. iPad’lerde 10 milyon civarı satış bekleniyordu ancak sadece 6 milyon satış gerçekleşti.

Apple’ın, OLED’in çok masraflı bir teknoloji olması nedeniyle milyar dolarlar harcayıp düşük satış yaşama riskini almak istememesi anlaşılabilir bir durum. Yine de bu haberin OLED’li MacBook Air bekleyenleri üzeceğini de söyleyebiliriz. Şirket, OLED yerine yeni MacBook Air’larda Pro modellerde gördüğümüz TFT LCD panel kullanılabileceği de belirtilmiş. Ayrıca mini LED’li cihaz tanıtma planı da olmadığı eklenmiş. İddiaların ne kadarının doğru çıkacağını zaman gösterecek.