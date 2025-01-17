15 Ocak 2008’de, bundan tam 17 yıl önce MacBook Air hayatımıza girdi. Steve Jobs, Macworld konferansında yaptığı açılış konuşmasıyla MAcBook Air’i tanıtmıştı. Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı olarak tanıtılan MacBook Air, aslında piyasadaki rakiplerine göre epey iyi özellikler taşıyordu.

Peki bugüne kıyaslarsak, şu anda herkese ‘şaka’ gibi gelecek özellikleri de yok mu? Elbette var!

Evet, o döneme ait en ince bilgisayar olması ve bazı yenilikçi özellikleri, onu ön plana çıkarmıştı. Ancak bugünle kıyaslarsak, o günün ‘yenilikçi’ özellikleri, bugün bizi biraz şaşırtabilir.

2008'de tanıtılan MacBook Air’in özellikleri, günümüz teknolojisiyle karşılaştırıldığında gerçekten şaşırtıcı geliyor.

O dönemde yenilikçi olan pek çok şey, bugün çok sınırlı ve ‘eski’ kalıyor. O dönem için muazzam bir teknolojiyken şu an gelişen teknoloji ile bazı özellikleri bizi şaşırtabilir. Hazırsak, başlayalım.

İlk olarak ele almamız gereken depolama kapasitesi. İlk MacBook Air, 80 GB sabit diske sahipti. Günümüz cihazlarında, böylesine düşük depolama neredeyse yok denecek kadar az. Çoğu modern akıllı telefonlar bile en az 128 GB ile başlıyor, SSD teknolojisi ise çok daha hızlı ve geniş kapasitelere sahip.

SSD ise o dönemde oldukça nadir ve pahalıydı. 64 GB SSD seçeneği olsa bile bu da artık günümüze göre çok yetersiz kalıyor.

İşlemci performansı

Intel Core 2 Duo (1.6 GHz): Bugün işlemci performansı açısından bu hız oldukça düşük kalıyor. Günümüzde cihazlar, çok daha güçlü çok çekirdekli işlemcilerle donatılmış durumda. Örnek vermemiz gerekirse Apple’ın M serisi çipleri hem hız hem enerji verimliliği açısından çok daha üstün.

RAM

2 GB RAM’e sahip ilk MacBook Air’e bakınca günümüzde giriş seviyesi akıllı telefonların bile en az 4 GB veya 6 GB RAM ile geldiğini düşünmeden edemiyoruz. Bu miktar, modern uygulamalar ve tarayıcı sekmeleri için fazlasıyla yetersiz kalır.

Intel GMA X3100 grafik kartı da şaşırtıcı özelliklerin başında geliyor. Paylaşımlı grafik belleği kullanan bu grafik kartı, bugün sadece temel ofis uygulamalarını çalıştırabilir. Günümüzün 4K videolar, oyunlar veya yaratıcı işler için kullanılan GPU’ları ile kıyaslandığında zayıf demek biraz hafif kalır.

Bağlantı noktaları

Bugün USB-C ve Thunderbolt 4 gibi hızlı ve çok işlevli bağlantı standartları yaygınken, o dönemde yalnızca bir adet, yavaş USB 2.0 portunun olması ciddi bir sınırlamaydı. Ayrıca o dönemde kablosuz bağlantı yaygın olmadığı için Ethernet kullanımı yaygındı. Bunun için de harici bir adaptör gerekmesi, bu cihazın büyük bir eksikliğiydi.

Bir de Mikro-DVI portu bulunuyordu. Bu bağlantı noktası ise günümüzde tamamen terk edilmiş durumda.

Optik sürücünün olmaması

O dönemde CD/DVD kullanımı tahmin edeceğiniz üzere çok yaygındı. Harici bir SuperDrive’a ihtiyaç duymak birçok kullanıcı için sınırlayıcıydı. Ancak bu tasarım kararı, modern dizüstü bilgisayarlarda optik sürücünün kaldırılmasına öncülük etti.

Tüm bunların yanında batarya kapasitesi de yetersizdi. Bugün, bir dizüstü bilgisayarın günlük pil ömrü minimum 10 saatken MacBook Air, 5 saat bir kullanım ömrü sunuyordu. Ayrıca o dönem yaygın olan çıkabilen bataryalar, MacBook Air’de olmadığı için eleştiri yağmuruna da tutulmuştu.

Ekran çözünürlüğü

Günümüzde Full HD, hatta 4K çözünürlük standart hâle gelmiş durumdayken 13.3 inç bir cihazda 1280x800 piksel çözünürlük oldukça düşük görünüyor.

Üstelik MacBook Air’in fiyatı, 1799 dolardan başlıyordu. Bu fiyat, tahmin edeceğiniz üzere 2008 yılı için çok uçuk bir sayıydı. Bu fiyata rağmen vadettiği performans ise çok sınırlıydı.

2008’de hayatımıza giren MacBook Air, tasarım açısından bir devrim niteliğinde olsa da donanım özellikleriyle günümüz cihazlarına kıyasla epey yavaş ve işlevsiz görünüyor. Şaşırtıcı bir şekilde ince ve hafif tasarımı, modern ultrabook’lara öncülük ettiği için hâlâ takdir görse de bugünkü standartlara baktığımızda bu özellikler, gerçekten şaka gibi geliyor.