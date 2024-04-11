Bugün Fenerbahçe ile Olimpiakos arasında Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final karşılaşması gerçekleştirilecek. Peki Olimpiakos-Fenerbahçe maçı Exxden’den nasıl izlenir? Ücretsiz izlemek mümkün mü?

Bugün, ülkemizdeki futbol tutkunları için önemli bir gün. Zira ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Olimpiakos ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili olarak futbolseverlerin en çok merak ettikleri hususlardan bir tanesi de "Olimpiakos-Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorusu.

Ücretsiz izlemek mümkün olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde Turkcell, Exxen ile yaptığı iş birliğinde Premium TV+ kullanıcılarının 9-11 Nisan tarihleri arasında Exxen TV'deki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi çeyrek final maçlarını ücretsiz izleyebileceğini açıklamıştı. Olimpiakos-Fenerbahçe maçı, ne yazık ki bu karşılaşmalar arasında bulunmuyor. Maçları yakından takip etmek isteyen vatandaşların, Exxenspor aboneliği satın almaları gerekecek.

Olimpiakos-Fenerbahçe maçı nasıl canlı izlenir?

Adım #1: Buradan Exxen sayfasına ulaşın.

Exxen sayfasına ulaşın. Adım #2: İsim ve e-posta adresinizi girin

İsim ve e-posta adresinizi girin Adım #4: Paket seçimi yapılan sayfada "Exxenspor"a tıklayın ve bir paket seçin.

Paket seçimi yapılan sayfada "Exxenspor"a tıklayın ve bir paket seçin. Adım #5: Hesabı aktif hâle getirin ve maç saatini bekleyin.

Olimpiakos-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Olimpiakos-Fenerbahçe maçı, 11 Nisan (bugün) saat 19:45'te başlayacak.