Gök bilimciler, yapılan gözlemler sonucunda ölümcül gama ışınlarının uzayda bulunan herhangi bir canlının DNA’sını öldürebileceğini açıkladı.

Geçen ay uzmanlar, bugüne kadar kaydedilen en güçlü gama ışınını gözlemlediklerini ve yaklaşık beş milyar ışık yılı uzaklıkta bir galakside, olağanüstü güçlü ışıklarla karşılaştıklarını bildirdiler. Uzayın derinliklerine yolculuk yapacak olan kişiler için tüyler ürperten bir açıklama da bu bildiriyle beraber geldi: İki nötron yıldızının çarpışmasıyla üretilen güçlü bir gama ışını patlamasına çok yakın olmak sadece öldürmüyor, aynı zamanda DNA'ları da kızartıyor.

Eskiden zararsızdı, artık DNA yakıyor

Ohio State Üniversitesi, astrofizik uzmanı Dr. Paul Sutter, LiveScience için yayınladığı bir makalede: “Patlamadan gelen bir ışının içinde olsaydınız işte o zaman tehlikenin farkında olurdunuz” ifadelerine yer verdi. Fakat bir çift danimarkalı bilim insanı, açıklamalarında şu ifadeye yer verdi: “Bu püskürmelerin hepsi kötü ışın yaymıyor fakat ölümcül ışınlar düşünüldüğünden daha geniş bir açıyla gelebiliyor.”

Uzak nötron yıldızlarının (yani çökmüş, son derece yoğun, dev yıldız çekirdeklerinin) çarpışmasından kaynaklanan kısa gama ışını radyasyonu patlamaları, enerji ışınlarına dönüşüyor. Daha önce bu enerji yayan ışınların, nispeten dar olduğu ve gözlem yapıldığında ise yaşam formları için tehlikeli olmadıklarına inanılıyordu ancak bir astrofizikçi şu açıklamalarda bulundu:

“Işınların dağınık, karmaşık bir şekilde nötron yıldızı birleşme yerinden oluştuğu ve birbirinden uzaklaştığı ortaya çıkıyor. Gaz bulutları birbirine çarpıyor ve birbirine karışıyor. Bunun sonucunda ise radyasyon ve malzeme merkezi kara delikten uzaklaşıyor. Çarpışmadan gelen ışınlar, düzgün ve düzenli bir çizgide gelmiyor. Sonuç ise tamamen yıkıcı bir kaos oluyor.”

10 milyar yıldaki enerjiyi 1-2 saniyede üretmek

1960’ların ortalarından beri gama ışınları, yeryüzündeki gizli nükleer silah testlerini izlemek için inşa edilen uzay tabanlı uydular tarafından gözlemleniyor. Fakat ilk defa bu kadar güçlü bir gama ışını, bu yılın ocak ayında gözlemlendi. Işın o kadar güçlüydü ki Güneş'in 10 milyar yıl boyunca yarattığı enerjiyi, sadece birkaç saniyede üretti. Patlamanın ise Dünya’dan yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu tespit edildi.