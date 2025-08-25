Ülkemizde otomobil modeli olarak bilinse de aslen Chery'nin bağımsız bir alt markası olan OMODA, yakında Türkiye'ye geliyor. Peki OMODA markası ne zaman kuruldu? Hangi modelleri satıyor? İşte OMODA hakkında merak edilenler...

2022’de Chery’nin Çin dışı pazarlar için konumlandırdığı bir alt marka olarak doğan OMODA, Nisan 2023 lansmanını yaptı. Avrupa açılımı 2024’te İspanya ile başladı; yaz aylarında İtalya ve Birleşik Krallık’ta da satışa çıktı. Marka, Chery’nin “ana akım” konumunun üzerinde, orta‑üst segmente oynuyor. Söylentilere OMODA, yakında Türkiye’de de bağımsız bir marka olarak araçlarını satışa sunacak.

OMODA kimin markası?

OMODA, Chery International çatısı altında 2022’de kuruldu; ilk kez Ekim 2022’de Rusya ve Kazakistan’da “Omoda C5” adıyla göründü. Nisan 2023’te OMODA ile kardeş marka Jaecoo’nun küresel lansmanı yapıldı. OMODA’nın resmî tanımı, markanın Çin dışı, dünya pazarlarına odaklandığını vurguluyor. Bu, Chery’nin ihracat stratejisinde OMODA’yı bağımsız bir marka olarak konumlandırdığını gösteriyor.

OMODA pahalı mı?

OMODa; fastback çizgisi, sürüş destek teknolojileri ile “erişilebilir premium” algısına oynayan otomobiller sunuyor. Konumlandırma fiyat tarafında Avrupa’daki ana akım C‑SUV’lar ile benzer seviyede. Kia Sportage, Volkswagen Tiguan ve Nissan Qashqai gibi Türkiye’de de popüler olan otomobillere benzer fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak özellikle araç içi tasarım ve donanım premium segmente yakın bir his uyandırıyor.

OMODA’nın Avrupa’da satışa sunduğu otomobiller

OMODA 5 (benzinli, C‑SUV)

Avrupa’daki otomobil yelpazesinin çekirdeği olan Omoda 5, 1.6 TGDI dört silindirli benzinli motor ve 7‑ileri DCT ile sunuluyor. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan model, iç/dış tasarım ve donanım seviyesiyle “paraya değer” iddiası kuruyor. Fiyatlandırma tarafında ülkeler bazında fark var: İspanya’da 2024 yaz kampanyalarında €22.990 seviyeleri görüldü; Türkiye’de ise model “Chery Omoda 5 Pro” adıyla Chery markası altında satılıyor ve üretici sitesinde 2025 model yılı için 2.145.000 TL (Intelligent) ve 2.220.000 TL (Exceptional) tavsiye edilen fiyatlar listeleniyor.

OMODA E5 (tam elektrikli)

E5, 204 beygirlik PMSM elektrik motoru ve 61.06 kWh LFP bataryaya sahip. İngiltere’de WLTP menzili yaklaşık 414 km düzeyinde paylaşılmış durumda. Fiyatlar pazara ve kampanyaya göre değişse de, Birleşik Krallık’ta 30 bin sterlin seviyede olması bekleniyor.

OMODA 7 (plug-in hybrid SUV)

2025’te Avrupa’da tanıtılan Omoda 7, Tiguan ve benzeri C-D segment SUV’larla rekabet etmeyi hedefliyor. Türkiye’ye gelecek ilk OMODA modelinin de bu araç olacağı söyleniyor. Plug-in hybrid güç aktarma sistemiyle, özellikle şehir içi/şehir dışı karma kullanım için tasarlanmış durumda.

OMODA 9 (premium plug-in hybrid SUV)

Markanın “amiral gemisi” olarak konumlanan Omoda 9, 2025’in ilk yarısında Avrupa’ya giriş yaptı. Daha büyük ve premium PHEV SUV sınıfında, OMODA’nın lüks altı hedefini güçlendiren bir model. Birleşik Krallık’ta lansmanı gerçekleştirildi.

OMODA ve Chery'nin Türkiye planları...

Türkiye, OMODA’nın yol haritasında iki yönden öne çıkıyor. İlki, ürün: “OMODA” adı, Türkiye’de 2023’ten beri Chery Omoda 5 modeli üzerinden biliniyor ve 2025 model yılında Chery markası altında “Omoda 5 Pro” olarak resmî fiyat listesinde yer alıyor. Bu nedenle “OMODA” Türkiye’de bugüne dek bir model adı olarak biliniyordu.

Chery’nin OMODA’yı bağımsız bir marka olarak Türkiye’ye getireceği; ilk modelin OMODA 7 (D‑SUV) olacağı ifade ediliyor. Stratejik resim tarafında ise Chery’nin Samsun’da 1 milyar $’lık üretim yatırımı planı olduğu biliniyor. Bu ölçekli bir yatırımın, orta vadede OMODA/Jaecoo şemsiyesi altındaki modellerin yerel üretim/tedarik olasılığını artırabileceğini söylemek makul.