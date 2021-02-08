Kim Milyoner Olmak İster'i bir kez daha sosyal medyanın gündemine getiren "omurilik sarımsağı" yanıtı ile ilgili Twitter kullanıcılarının yanıtlarını derledik.

Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada sorulan “Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?” şeklindeki soru, hem yarışmacının joker kullanması, hem de telefonla arama jokeriyle yarışmaya bağlanan tıp doktoru Ali Çiçek’in verdiği cevap, bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yarışmayla ilgili videoları izlediğimizde yarışmacı Mehtap Gül Caymaz, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusunun şıklarını okuduktan sonra telefonun diğer ucundaki Dr. Ali Çiçek’in "omurilik soğanı" olan doğru cevap yerine “ omurilik sarımsağı ” yanıtını verdiğini ve sonuç olarak da Caymaz’ın yanlış şıkkı seçerek yarışmadan elendiğini görüyorduk.

İşte sosyal medya kullanıcılarının “omurilik sarımsağı” olayına Twitter’dan paylaşmış oldukları yorumlar:

Konjenital omurilik sarımsağı agenezisi

Sol kulağın hizasında bulunan omurilik sarımsağı, yemeklerde farklı lezzet bulmamızı sağlıyor. Yeni bilgi yayalım.

Omurilik brokolisine de omurilik sarımsağı demezsin be kardeşim

Uykusuz 36 saat nöbet tutunca cevap omurilik sarımsağı oluyor.

Bu soru soruldu cevap veremeyince joker arandı üstelik joker doktordu omurilik sarımsağı dendi.. İki ihtimal var ya doktor soruyu anlamadı ya da soğan sevmiyordu.

Adam heyecandan kadının ne okuduğunu anlamadı omurilik sarımsağı diyerek devamını tekrar etmesini istedi sanki tonlaması öyleydi bence en azından ben böyle olduğunu düşünmek istiyorum

Söz konusu olayın sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Instagram hesabından bir video paylaşarak açıklama yapan Dr. Ali Çiçek, ses kesildiği için arkadaşından soruyu tekrar etmesini istediğini, arkadaşına da şıklarda omurilik soğanı olması gerektiğini söylediğini ancak videolarda bunun kesilmiş olduğunu söylemişti.