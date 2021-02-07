Zaman zaman yarışmalarda verilen cevaplar bir anda sosyal medyanın gündeminde kendine yer buluyor. Bunlardan biri de 6 Şubat tarihli Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yaşandı.

Uzun yıllardır ekranlarda bulunan Kim Milyoner Olmak İster? adlı yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan ilginç bir olay bir anda sosyal medyada gündem oldu. Bir yarışmacının joker hakkında aradığı doktorun verdiği cevap sosyal medyada fazlasıyla konuşuluyor.

Yarışmacı Mehtap Gül Caymaz, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?" sorusuna cevap verecekti. Cevaba dair bir fikri olduğunu söyleyen yarışmacı, yine de telefonla arama jokerini kullanmak istediğini söyledi.

Omurilik sarımsağı

Sorunun doğru cevabı "omurilik soğanı" olmasına rağmen yarışmacının doktor olan arkadaşı "omurilik sarımsağı" yanıtını verdi. Yarışmacı da arkadaşının da doktor olmasına güvenerek tercihini bu şıktan yana kullandı. Haliyle cevap yanlış çıktı.

Programın yayınlanmasının ardından omurilik sarımsağını seçen joker Doktor Ali Çiçek bir anda sosyal medyada da gündem haline geldi. Konuyla ilgili olarak çok sayıda paylaşım yapılırken, Doktor Çiçek bir anda şakaların merkezinde kaldı.

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu da bu cevaba şaşırdı. Yarışmacıya "Ali Bey doktordu değil mi? Telefon jokeriniz. Hangi bölüm?" sorusunu yöneltti. Yarışmacı bu cevapla birlikte yarışmadan da elenmiş oldu.

Doktor Ali Çiçek'ten açıklama

Instagram hesabından bir açıklama yapan Doktor Ali Çiçek, ses kesildiği için arkadaşından soruyu tekrar etmesini istediğini, arkadaşına da şıklarda omurilik soğanı olması gerektiğini söylediğini ancak videolarda bunun kesilmiş olduğunu söyledi.

Yaşanan olay ve Doktor Ali Çiçek'in açıklamaları bu şekilde oldu. Yarışmada yaşanan anlar ise bir süre daha konuşulmaya devam edilecek gibi gözüküyor. Sorunun cevabını siz biliyor muydunuz? Bu soru için joker hakkınızı kullanır mıydınız?