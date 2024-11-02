Samsung kullanıcılarının merakla beklediği Android 15 destekli One UI 7 güncellemesine dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Samsung’un merakla beklenen Android 15 destekli yeni işletim sistemi güncellemesi One UI 7’nin beta sürümünün Kasım ayı içerisinde kullanıcılara sunulması bekleniyor ve bu tarihin yanı sıra yeni sızıntılar bazı özellikleri de gün yüzüne çıkardı.

Android 15'in Pixel telefonlarda kullanılmaya başlanmasının ardından Samsung da kendi yazılımında önemli yeniliklerle kullanıcılarını etkilemeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni detaylar, bu ay sonunda One UI 7 beta sürümünün bazı Galaxy modellerde deneyimlenebileceği yönünde.

One UI 7 beta süreci Kasım sonunda başlıyor

Bu geniş kapsamlı sızıntı Android Headlines'tan geliyor ve One UI 7'deki özelliklerin detaylı bir özetini sunuyor. En dikkat çeken değişikliklerden biri, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yapılan görsel güncellemeler. Yeniden tasarlanan simgeler daha modern bir görünüm sunarken, hızlı ayarlar paneli de yenilenmiş bir düzenle kullanıcıların işini kolaylaştırıyor.

One UI 7 ile kilit ekranı da çeşitli yenilikler alıyor. Oynatma kontrolleri, zamanlayıcılar ve çeşitli canlı widget’larla güncellenmiş olan kilit ekranı, kullanıcıların birçok işlevi doğrudan ana ekrandan yönetebilmesine olanak tanıyor. Bildirimler ise ayrı bir panele taşınarak daha düzenli bir görünüm ve kolay erişim sağlıyor.

One UI 7 bir dizi yeni özellik ile geliyor

Samsung’un yeni yazılımında ayrıca Circle to Search özelliğine matematik ve fizik desteği eklenmiş. Sağlık uygulamasında Enerij Skoru adı verilen bölüm, kullanıcıların sağlık durumlarına dair daha fazla bilgi sunarken, fotoğraf düzenleme konusunda da birçok yapay zekâ destekli yenilik bulunuyor. Örneğin portre fotoğrafları yeniden şekillendirme ve ebeveyn kontrolü özellikleri ile kullanıcı deneyimi daha güvenli ve kapsamlı hâle getiriliyor.

Son olarak One UI 7'nin ne kadar akıcı ve hızlı olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.