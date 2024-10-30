Samsung'un merakla beklenen yeni One UI 7 güncellemesine dair yeni bir video sızdırıldı.

Samsung'un uzun süredir beklenen One UI 7 güncellemesinin 21 Kasım'da tanıtılacağı geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkmıştı. Şimdi ise merakla beklenen güncellemenin telefonlarda nasıl bir performans sunacağı kanlı canlı şekilde karşımızda.

Samsung'un kullanıcı arayüzü olan One UI, sunduğu özellikler ve estetik tasarımıyla pek çok kişi tarafından beğenilse de bazı kullanıcılar tarafından "akıcı olmamakla" eleştiriliyordu. Görünüşe göre Samsung, One UI 7 ile bu soruna çözüm getirmeyi ve kullanıcılarına daha hızlı, daha akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

One UI 7 nasıl görünüyor?

Sızıntılarıyla ünlenen @IceUniverse, şahsi X hesabı üzerinden One UI 7’nin uygulama değiştirme animasyonlarına dair kısa bir video paylaştı. Video çok kısa sürede Samsung tarafından YouTube'tan telif yoluyla kaldırılsa da başka bir kullanıcı X üzerinden videoyu tekrardan paylaştı.

Videoda One UI 7 ile gelen uygulama değiştirme animasyonlarının oldukça akıcı olduğu, yeni arayüzün dokunma ve hareketlere ise neredeyse anında tepki verdiği gözlemleniyor.

Android 15 tabanlı One UI 7, simge tasarımlarında yenilikler, kullanıcıların açılır menüyü bölünmüş veya birleşik olarak ayarlama seçenekleri ve yenilenen bir kamera uygulaması ile geliyor. Eğer sızıntılar doğru ise One UI 7'nin tüm yeniliklerine 21 Kasım'da şahit olacağız.

Peki sizin One UI 7'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.