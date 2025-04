Samsung'un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7, tonla yeni özelliğe ev sahipliği yapacak. Ancak bazı özellikler biraz daha ön plana çıkacak. İşte One UI 7'de bulunacak en iyi özellikler...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7, dün itibarıyla kullanıcılara buluştu. Henüz dağıtım aşamasında olan güncelleme, yakında küresel çapta kullanıcılara ulaşmış olacak.

Peki One UI 7, tam anlamıyla neler sunuyor? Bu içeriğimizde One UI 7 ile kullanıma sunulacak en iyi 12 özelliğe yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

One UI 7 ile kullanılabilecek en iyi 12 özellik

Now Bar

One UI 7'nin en etkili özelliklerinden bir tanesi Now Bar olarak karşımıza çıkacak. Bu özellik, her zaman aktif olmayacak ancak bazı durumlarda etkili olacak. Kilit ekranına bakan kullanıcı, alt kısımda bir widget görecek. Bu widget, kullanılan uygulama ile ilgili olacak ve kolaylık sağlayacak.

AI Select

AI Select özelliği, Google'ın Circle to Search özelliğine benzer bir yapıda olacak. Ekrandaki herhangi bir uygulama içerisindeki herhangi bir görüntüyü seçip internet üzerinden arama yapılabilecek.

Audio Eraser

One UI 7'deki dikkat çekici özelliklerden biri de Audio Eraser. Bir kamera özelliği olarak karşımıza çıkan bu özellik, çektiğiniz bir videodaki sesleri silebilmenizi sağlayacak.

Portrait Studio

Portrait Studio, One UI 7'de portre çekimlere odaklanan yeni bir düzenleme aracı. Bu araç ile portre modunda çektiğiniz fotoğraflara çeşitli filtreler uygulayabilecek, düzenlemeler yapabileceksiniz.

Knox Matrix

Knox Matrix, Samsung'un One UI 7 ile kullanıma sunduğu yeni bir güvenlik paneli olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar artık tek bir sayfa üzerinden tüm cihazlarının güvenlik durumunu kontrol edebilecekler.

Öncelikli Bildirimler

Öncelikli Bildirimler, pek çok Samsung Galaxy telefon sahibinin seveceği bir özellik olacak. Zira bu yeni özellik, bildirimlerin zaman veya öneme göre sıralanmasını sağlayacak. Yani her zaman en yeni bildirim kullanıcıya gösterilmeyebilecek.

Yeni widget sistemi

One UI 7, kullanıcılara yepyeni bir Widget deneyimi yaşatacak. Kullanıcılar, widget'ları istedikleri gibi özelleştirebilecek, böylelikle daha etkin bir şekilde kullanabilecekler.

Galeri ve Ayarlar'da yeni arama özelliği

Samsung'un yeni arayüzü, Galeri uygulamasında yepyeni bir arama deneyimi sunacak. Kullanıcılar, yazdıkları bir metinle bağlantılı fotoğraf ve videoları hızlıca görebilecekler. Aynı özellik, Ayarlar bölümü için de kullanılabilecek.

Yazma Yardımcısı

One UI 7'deki yazma yardımcısı, artık herhangi bir metin için çalışabilecek. İster Notlar uygulamasında isterseniz de sosyal medyada bir metin paylaşacak olun, bu özellikten faydalanabileceksiniz.

Now Brief

Now Brief özelliği de One UI 7 kullanıcılarını sevindirecek gibi görünüyor. Zira bu özellik, kullanıcıların kişiselleştirilmiş bilgilendirmeler almalarını sağlayacak. Üstelik bu sayfaya Now Bar veya bir widget olarak ulaşılabilecek.

Drawing Assist

One UI 7, kullanıcıların yazdıkları bir metnin görüntüye dönüştürülmesini sağlayacak.

Live Effect

Live Effect, One UI 7'nin sevilen efekt özelliklerinden bir tanesi olacak. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde galerilerindeki içeriklerini hareketlendirecek filtreler uygulayabilecekler.